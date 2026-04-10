Choque entre Aitana y sus fans, tras confirmar que no publicará pistas sobre su próxima gira

Muchos artistas se preparan estos meses para arrancar sus giras de conciertos para el verano de 2026, y Aitana es, sin duda, una de las más esperadas entre todos ellos. La cantante se ha caracterizado por tener una relación muy cercana con sus fans y por escuchar las opiniones que compartían a través de redes, y momentos como los "Preguntas y Respuestas" antes de la gira son detalles que algunos de sus seguidores más fieles esperan con ganas. En esta ocasión, la artista ha compartido que no dará muchos detalles ni responderá preguntas sobre la gira que está por venir, y ha explicado cuáles son las razones de esta decisión, que ha molestado a algunos fans.

Por un lado, Aitana ha reconocido que no tiene demasiadas ganas de estar activa en redes, ya que la preparación de la gira está consumiendo gran parte de su tiempo y tiene ganas de concentrarse totalmente en ello, sin estar pendiente de si debe publicar fotos, stories o lo que toque. Y, por otro lado, ha explicado que, en esta ocasión, prefiere que los detalles de la gira sean más secretos, para que sus fans se puedan sorprender cuando lleguen los primeros shows. Aspectos como la setlist o las coreografías, que antes solía compartir por adelantado, serán esta vez detalles a descubrir cuando llegue el arranque de la gira.

Hay quienes han opinado que esta no es una decisión sabia por parte de Aitana, ya que es posible que la conexión entre artista y fans se debilite cuando pasan semanas o incluso meses sin conocer novedades sobre su vida, ya sea en el aspecto personal o en el profesional. Muchos de los fans más jóvenes conectan con sus cantantes favoritos a través de las redes, así que es probable que muchos de los seguidores de Aitana se sientan decepcionados con esta nueva forma de actuar de la cantante. Este disgusto, sumado a las críticas que está recibiendo la gira de Aitana con respecto a las fechas en Latinoamérica está haciendo que los primeros pasos del tour sean más accidentados de lo normal, ¡pero habrá que esperar a ver lo que la cantante quiere ofrecer, ya que puede que estos baches merezcan la pena!