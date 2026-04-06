Aitana, aplaudida por su confesionario sobre Sebastián Yatra en el concierto de Rosalía

La relación de pareja de Aitana y Sebastián Yatra dio mucho de lo que hablar desde sus inicios, y también durante la segunda oportunidad que decidieron darse. Las declaraciones más polémicas que se escucharon en todo ese tiempo vinieron de parte del cantante, que reconoció que no podría ser fiel a una persona durante más de un año. En ese momento, acababa de empezar la segunda ronda de su relación con Aitana y, tal y como se vio en su documental, las cosas acabaron torciéndose de nuevo entre ellos. Ahora, la artista ha decidido hablar sobre este tema en el confesionario del Lux Tour de Rosalía, durante uno de sus conciertos en Madrid.

Por supuesto, no se ha mencionado a Sebastián Yatra de forma explícita, pero las pistas han sido suficientes para que todos asuman que se estaba hablando de él. Aitana ha reconocido que se sintió un poco ridícula cuando salieron esas declaraciones, y Rosalía aprovechó las circunstancias para rememorar una pequeña bronca que tuvo también con Yatra, después de que él hablase mal de ella, le pidiese perdón y ella no se lo concediese. Ahora, tiempo después de su enfrentamiento, Rosalía le ha pedido perdón por no perdonarlo.

Al salir del show, Aitana dio una divertida respuesta a uno de los reporteros que andaba por allí, que le preguntó si creía que Sebastián Yatra se molestaría con lo ocurrido: "Pero si yo no dije nada, lo dijo él", ha aclarado ella, con risas. Así, hemos tenido uno de los momentos virales más curiosos de los últimos días, en los que todos los confesionarios de Rosalía han dado mucho de lo que hablar en redes. ¡Y son muchos los que están deseando ver qué ocurre con los de Barcelona!