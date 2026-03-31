De Almodóvar a Ester Expósito: el primer concierto de Rosalía en Madrid reúne a una amplia constelación de rostros conocidos

El primer concierto de Rosalía en Madrid, celebrado el 30 de marzo en el Movistar Arena, congregó a miles de asistentes en una velada que trascendió lo estrictamente musical. Desde horas antes del inicio, los alrededores del recinto comenzaron a llenarse de caras conocidas, en un flujo constante que evidenciaba la dimensión social del evento.

Entre los primeros en dejarse ver estuvieron Javier Ambrossi y Carolina Marín, dos perfiles procedentes de ámbitos muy distintos que coincidieron en su interés por el espectáculo. También acudieron figuras del mundo de la interpretación como Carmen Machi o Hiba Abouk, junto a nombres consolidados de la música como Eva Amaral.

La lista de asistentes incluyó igualmente a creadores de contenido y personalidades mediáticas como Laura Escanes, que compartió impresiones del concierto en redes sociales, o Jedet, reconocida seguidora de la artista catalana. En un tono más discreto, también hizo acto de presencia Ester Expósito, cuya llegada no pasó desapercibida para los medios.

El ámbito institucional y empresarial estuvo representado por Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, habituales en este tipo de citas. A ellos se sumaron otros nombres como Aless Gibaja, Nia Correia o Soy una pringada, que contribuyeron a reforzar el carácter transversal del público asistente.

Ya en el interior del recinto, distintas publicaciones y redes sociales confirmaron la presencia de figuras de proyección internacional como Pedro Almodóvar o Ethan Hawke, junto a artistas del panorama musical como Israel Fernández.

El concierto, primero de los cuatro previstos en la capital, se desarrolló con un recinto lleno y una puesta en escena que combinó elementos coreográficos y visuales. Mientras la artista avanzaba en su repertorio, el público —anónimo y conocido— compartía una misma experiencia, convertida durante unas horas en punto de encuentro cultural dentro de la agenda madrileña.