CONJUNCIÓN DE ESTRELLAS
De Almodóvar a Ester Expósito: el primer concierto de Rosalía en Madrid reúne a una amplia constelación de rostros conocidos
El arranque de la gira española de Rosalía en Madrid se convirtió en algo más que una cita musical. El Movistar Arena acogió una noche marcada por la expectación y por la presencia de numerosos rostros conocidos del cine, la música, el deporte y las redes sociales, que no quisieron perderse el evento.
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El primer concierto de Rosalía en Madrid, celebrado el 30 de marzo en el Movistar Arena, congregó a miles de asistentes en una velada que trascendió lo estrictamente musical. Desde horas antes del inicio, los alrededores del recinto comenzaron a llenarse de caras conocidas, en un flujo constante que evidenciaba la dimensión social del evento.
Entre los primeros en dejarse ver estuvieron Javier Ambrossi y Carolina Marín, dos perfiles procedentes de ámbitos muy distintos que coincidieron en su interés por el espectáculo. También acudieron figuras del mundo de la interpretación como Carmen Machi o Hiba Abouk, junto a nombres consolidados de la música como Eva Amaral.
La lista de asistentes incluyó igualmente a creadores de contenido y personalidades mediáticas como Laura Escanes, que compartió impresiones del concierto en redes sociales, o Jedet, reconocida seguidora de la artista catalana. En un tono más discreto, también hizo acto de presencia Ester Expósito, cuya llegada no pasó desapercibida para los medios.
El ámbito institucional y empresarial estuvo representado por Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, habituales en este tipo de citas. A ellos se sumaron otros nombres como Aless Gibaja, Nia Correia o Soy una pringada, que contribuyeron a reforzar el carácter transversal del público asistente.
Ya en el interior del recinto, distintas publicaciones y redes sociales confirmaron la presencia de figuras de proyección internacional como Pedro Almodóvar o Ethan Hawke, junto a artistas del panorama musical como Israel Fernández.
El concierto, primero de los cuatro previstos en la capital, se desarrolló con un recinto lleno y una puesta en escena que combinó elementos coreográficos y visuales. Mientras la artista avanzaba en su repertorio, el público —anónimo y conocido— compartía una misma experiencia, convertida durante unas horas en punto de encuentro cultural dentro de la agenda madrileña.
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