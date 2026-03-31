Rosalía se emociona en su estreno del Lux Tour en Madrid: "Quién me iba a decir a mí que estaría yo llenando este estadio"

Rosalía arrancó su serie de conciertos en Madrid con una actuación en el Movistar Arena ante cerca de 17.000 personas. El recital, enmarcado dentro de su gira internacional Lux Tour, supuso el regreso a los escenarios tras la cancelación de su anterior cita en Milán debido a una intoxicación alimentaria.

Durante el concierto, la artista se dirigió al público con un discurso cargado de emoción en el que evocó sus primeros viajes a la capital. "La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero estoy mucho mejor", explicó antes de añadir: "Hace más de una década que voy viniendo aquí, a Madrid, y quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría yo aquí llenando este estadio". Sus palabras estuvieron acompañadas de lágrimas, en un momento que fue ampliamente compartido en redes sociales.

El espectáculo mantuvo una fuerte carga escénica desde el inicio. Rosalía apareció en escena vestida con un tutú y zapatillas de punta, en una propuesta que combinaba elementos del ballet clásico con su estética habitual. La apertura incluyó temas como Sexo, violencia y llantas y Reliquia, siguiendo el orden de su último trabajo discográfico. La coreografía incorporó movimientos como pliés, relevés o giros, reforzando el carácter teatral del conjunto.

A lo largo del concierto, la artista alternó piezas más enérgicas con otras de corte más íntimo, como Divinize, en un recorrido que apostó por la narrativa visual y musical como eje conductor. La puesta en escena, apoyada en un cuerpo de baile dinámico, mantuvo la atención del público durante toda la actuación.

Uno de los momentos más singulares de la noche llegó con la aparición de Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada, invitada al escenario para participar en una especie de "confesionario" escénico. La colaboración se produjo días después de que la organización Nofumadores.org denunciara a ambas por fumar durante la grabación de un pódcast, lo que añadió un elemento de actualidad al espectáculo.

El concierto en Madrid marca el inicio del tramo español de la gira, con varias fechas programadas en la capital antes de continuar por otras ciudades.