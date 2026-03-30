UN MOMENTO HOSTIL
La hermana de Rosalía se cansa y graba a los paparazzi en un tenso paseo por Madrid
La estancia de Rosalía en Madrid, donde actúa estos días dentro de su gira internacional, ha dejado una escena inesperada fuera de los escenarios. Un paseo por la Casa de Campo junto a su entorno más cercano terminó marcado por la presencia insistente de fotógrafos.
Un tranquilo y aparentemente inocente paseo por la Casa de Campo se convirtió en un momento incómodo para Rosalía y su entorno. La cantante, que se encuentra en la capital con motivo de sus conciertos, salió a caminar acompañada por la modelo Loli Bahia, su hermana —conocida como La Pili— y varias amigas.
La escena, que en principio respondía a un momento de relax, cambió cuando varios paparazzi se acercaron al grupo. Las cámaras comenzaron a grabar y a lanzar preguntas a la artista, generando una situación de presión que fue aumentando con el paso de los minutos.
Rosalía reaccionó en un primer momento con calma, asegurando que se encontraba bien. Sin embargo, ante la insistencia, optó por marcar distancia de forma más directa. "Chicos, ya está, ¿vale?", respondió con gesto serio, tratando de poner fin a la situación. Aun así, mantuvo un tono contenido y llegó incluso a advertir a uno de los reporteros sobre el riesgo de tropezar mientras caminaba.
La intervención más llamativa llegó por parte de su hermana. En medio del paseo, sacó el teléfono móvil y comenzó a grabar a los propios fotógrafos, invirtiendo así el foco habitual de este tipo de encuentros. El gesto provocó algunas risas dentro del grupo, aunque también evidenció la incomodidad generada por la presencia constante de cámaras.
Horas antes, Rosalía había sido vista saliendo de un restaurante junto a Loli Bahia, en una aparición en la que también fue abordada por la prensa. En esa ocasión, se limitó a responder con un breve "estoy bien".
La cantante se encuentra en Madrid como parte de su Lux Tour, con actuaciones programadas en el Movistar Arena los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril. Tras su paso por la capital, la gira continuará en otras ciudades europeas antes de llegar a Barcelona a mediados de mes.
