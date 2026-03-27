Rosalía actualiza su estado de salud con una foto desde la ambulancia: ¿Llegará bien a sus conciertos en España?

La gira internacional de Rosalía, con la que presenta su álbum LUX, vivió un contratiempo significativo en su parada en Milán. La artista catalana tuvo que abandonar el escenario apenas unos minutos después de iniciar su actuación del miércoles por la noche, tras evidenciar signos claros de malestar físico.

Durante los primeros compases del concierto, el público percibió que algo no marchaba con normalidad. La cantante, visiblemente afectada, interrumpió el espectáculo para dirigirse a los asistentes y explicar la situación. En ese momento, comunicó que no se encontraba en condiciones de continuar, pese a haber intentado sostener la actuación. La decisión de cancelar el resto del concierto llegó poco después.

Horas más tarde, Rosalía ofreció más detalles sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. La artista confirmó que había sufrido una intoxicación alimentaria severa, lo que explica el deterioro repentino de su estado de salud. En la publicación, acompañada de una imagen en la que aparece recostada en una ambulancia con una vía intravenosa, trasladó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y aseguró que comenzaba a encontrarse mejor.

En su testimonio, la cantante relató que trató de continuar con el espectáculo pese a las dificultades, llegando incluso a vomitar entre bastidores. Su intención, según explicó, era cumplir con el público que había acudido al concierto, aunque finalmente tuvo que priorizar su estado físico.

El episodio se produce en un momento clave de la gira, con varias fechas ya anunciadas en España. Rosalía tiene previsto actuar en el Movistar Arena de Madrid los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, antes de trasladarse a Barcelona a mediados de mes. La evolución de su recuperación marcará el desarrollo de estos compromisos, que han generado una notable expectación desde la puesta a la venta de entradas.