Usher defiende a Diddy a pesar de su condena por delitos relacionados con la prostitución: "Lo veo como una leyenda"

A veces, el silencio evita problemas. Pero Usher ha optado por lo contrario: defender públicamente a Diddy en un momento especialmente delicado. Sus palabras han reavivado el debate y han generado todo tipo de especulaciones en redes.

En una entrevista con Forbes, el artista reflexiona sobre su legado como músico, empresario y padre, pero termina poniendo el foco en una figura clave de sus inicios: Sean Combs. Antes de lanzar su álbum debut, Usher fue enviado en 1994 a Nueva York para convivir con el entonces ejecutivo discográfico, en una etapa formativa que marcaría su carrera.

Solo con mencionar su nombre, su reacción es clara: "Legado". Así define a Diddy, pese a la controversia que rodea actualmente al magnate. Cuando se le pregunta cómo logró mantenerse centrado en una etapa rodeada de excesos, el cantante sugiere que parte del mérito recae en esa experiencia junto a él.

"Puede ser polémico, pero no podemos ignorar la realidad de la historia", afirma. "Hay personas a las que se juzga sin reconocer la grandeza que aportaron". En esa línea, insiste: "No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue la que el mundo ha visto ni como se ha contado".

El artista evita entrar en detalles sobre la condena de Diddy o las imágenes de violencia que salieron a la luz en los últimos años, y centra su discurso en el impacto empresarial y cultural del productor. "No digo que nadie sea perfecto, pero no puedo ignorar sus contribuciones. Muchas personas se beneficiaron de lo que creó, y eso también es parte de su legado".

Aun así, Usher reconoce que su etapa bajo su tutela no fue sencilla. Describe a Diddy como un mentor exigente, casi implacable, pero clave en su desarrollo: "Te enseñaba en tiempo real. La disciplina que aprendí entonces fue fundamental, sobre todo en un momento en el que el hip-hop estaba consolidándose culturalmente".

Para el cantante, Diddy fue un "pionero", no solo por su éxito en la música, sino por su capacidad para convertir la cultura en negocio. "Así es como lo veo. Eso es lo que elijo recordar", concluye.