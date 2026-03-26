Rosalía interrumpe su concierto en Milán dejándolo a medias: "Volveré cuando esté mejor"

El LUX Tour de Rosalía había arrancado con fuerza el pasado 16 de marzo en Lyon, dejando claro desde el primer momento que se trataba de uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Tras ese debut por todo lo alto, la artista catalana continuó su gira europea con paradas destacadas en París y Zúrich, generando una enorme expectación en cada ciudad. Este miércoles le tocaba el turno a Milán, una de las fechas más esperadas del recorrido, pero la noche terminó marcada por un imprevisto que obligó a cancelar el concierto a los pocos minutos de empezar.

Según relatan asistentes al show, la cantante ya se mostraba visiblemente afectada desde el inicio. Poco después de las diez de la noche, mientras interpretaba "De Madrugá", comenzaron a hacerse evidentes los primeros signos de malestar: tos, pérdida de energía y dificultades para mantenerse en el ritmo habitual del espectáculo. Aun así, intentó continuar durante varios minutos, esforzándose por sacar adelante la actuación pese a su estado físico. Algunos fans incluso señalaron que parecía estar "muy deshidratada", lo que aumentó la preocupación en el recinto.

Finalmente, la propia Rosalía decidió detener el concierto y dirigirse al público con total sinceridad. "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", explicó visiblemente afectada. La artista insistió en que había hecho todo lo posible por seguir adelante, pero que le resultaba imposible continuar: "He intentado por todos los medios seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo".

Antes de abandonar el escenario, quiso mandar un mensaje directo a los asistentes, entre disculpas y muestras de cariño: "Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones". En algunos momentos, incluso se la pudo ver emocionada ante la situación, consciente de la expectación que rodeaba esta cita.

Se trata de la primera vez que la artista se ve obligada a interrumpir un concierto por motivos de salud durante esta gira, un contratiempo que llega justo después de un arranque impecable del tour. Ahora, todas las miradas están puestas en su recuperación de cara a sus próximas fechas en España, donde tiene previsto actuar en Madrid los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena, antes de continuar en Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.