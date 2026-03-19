Rosalía dedica una canción a Loli Bahía durante su concierto en París y la modelo le lleva un ramo de flores

El concierto de Rosalía en París, celebrado el pasado 18 de marzo, comenzó como una nueva parada dentro de su actual gira internacional, marcada por una cuidada puesta en escena y un repertorio que combina sus últimos lanzamientos con temas ya conocidos por su público. La actuación, prevista como una de las citas destacadas en la capital francesa, reunió a miles de asistentes.

A lo largo del espectáculo, la artista fue desplegando su habitual propuesta escénica, en la que conviven elementos teatrales con una estética visual muy definida. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó durante la interpretación de La rumba del perdón, cuando interrumpió brevemente la canción para lanzar una dedicatoria en directo. "A mi Jonh, a mi Isa, a mi Loli", pronunció desde el escenario.

La mención a Loli Bahía no pasó desapercibida para los asistentes ni para los seguidores que posteriormente difundieron el fragmento en redes sociales. La modelo francesa se encontraba entre el público y, según las imágenes compartidas, llevó un ramo de flores para entregárselo a la cantante, gesto que fue recibido con entusiasmo por parte de los presentes.

La relación entre ambas ha sido objeto de atención en los últimos meses, aunque ninguna de las dos ha realizado declaraciones públicas al respecto. Aun así, han sido vistas juntas en distintas ciudades, como Madrid o París, así como en viajes y eventos compartidos. Entre ellos, su presencia en un concierto de Lady Gaga en la capital francesa o sus apariciones en Brasil a finales de 2025.

Durante ese viaje, ambas fueron captadas en lugares emblemáticos de Río de Janeiro, como la favela Rocinha o la zona de Pedra do Sal, y pasaron la noche de fin de año en la playa de Ipanema. Más recientemente, también se las ha visto paseando por París o compartiendo momentos en Badalona durante San Valentín.

La dedicatoria en pleno concierto y el gesto del ramo de flores refuerzan una narrativa que, sin confirmación oficial, sigue alimentando el interés en torno a la vida personal de la artista. Mientras tanto, Rosalía continúa con su gira, en la que la música y los momentos espontáneos conviven ante la mirada constante del público.