Netflix planea una gira mundial de conciertos de KPop Demon Hunters

El éxito sin precedentes de Rumi, Mira y Zoey ha traspasado la pantalla para instalarse en lo más alto de la industria musical. No es solo que la película sea la más vista de la historia de Netflix en su estreno, es que el fenómeno Golden ha logrado lo que parecía imposible: un Óscar a Mejor Canción Original y un número 1 indiscutible en el Billboard Hot 100 de la mano de las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Este rugido comercial ha provocado que los gigantes de la industria del directo se peguen por producir una gira que, según adelanta Bloomberg, ya maneja ofertas de decenas de millones de dólares en garantías por adelantado antes incluso de que se haya elegido un promotor oficial.

La estrategia de Netflix es tan agresiva como efectiva: una gira por decenas de ciudades que asaltará pabellones y estadios con capacidades de entre 10.000 y 20.000 personas.

El objetivo es mantener el hype en todo lo alto durante el próximo año, conectando el fenómeno fan de las cazadoras de demonios con el lanzamiento de la segunda parte de la película. Aunque desde la plataforma mantienen un silencio sepulcral, las fuentes cercanas a la negociación dibujan un show híbrido donde el K-pop de alta intensidad y la narrativa visual de Sony Pictures Animation se darán la mano para demostrar que el streaming ya no solo fabrica contenido, sino que es capaz de crear iconos pop globales capaces de vender entradas al nivel de las mayores estrellas del planeta.