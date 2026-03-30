Muere uno de los acosadores de Billie Eilish tras ser arrollado por un tren en Nueva York

Un suceso ocurrido en Long Island, en el estado de Nueva York, ha puesto fin a la vida de Prenell Rousseau, un hombre de 30 años que había sido identificado años atrás por su comportamiento reiterado de acoso hacia Billie Eilish. Según las informaciones difundidas por medios estadounidenses, el fallecimiento se produjo tras ser arrollado por un tren el pasado 25 de marzo.

El nombre de Rousseau había trascendido en 2020, cuando fue detenido después de protagonizar varios episodios frente a la vivienda de la cantante en Los Ángeles. Durante aquel periodo, se presentó en el domicilio hasta en siete ocasiones, insistiendo en contactar directamente con la artista.

En la denuncia interpuesta entonces, Billie Eilish detalló la persistencia de estas visitas. El hombre llamaba al timbre, se dirigía a la familia a través del telefonillo e incluso llegó a acceder al jardín de la propiedad. En uno de los episodios recogidos en los documentos judiciales, permaneció en el porche de la casa mientras leía un libro y mantenía un monólogo, pese a las peticiones reiteradas de que abandonara el lugar.

La situación derivó en la intervención policial y en la posterior imposición de una orden de alejamiento. Entre los elementos destacados en la denuncia figuraba la negativa de Rousseau a marcharse sin haber visto personalmente a la cantante, lo que reforzó la percepción de riesgo por parte de la familia.

Desde entonces, no habían trascendido nuevos incidentes relacionados con el caso. La muerte del hombre ha reactivado la atención sobre aquellos hechos, que en su momento generaron preocupación por la seguridad de la artista en su entorno privado.

El fallecimiento se ha producido en circunstancias que están siendo recogidas por las autoridades locales, sin que hasta ahora se hayan detallado más aspectos sobre el accidente.