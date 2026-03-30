Un fan sorprende a Lady Gaga con una tarta en directo por su 40 cumpleaños y ella no sabe muy bien qué hacer con ella

El concierto que Lady Gaga ofrecía en Boston transcurría con normalidad hasta que un gesto del público alteró el guion previsto. En medio de la actuación, un asistente logró acercarle una tarta de cumpleaños, provocando una reacción inmediata tanto en la artista como en el resto de espectadores.

La cantante, que acababa de cumplir 40 años, recibió el regalo con sorpresa visible. Durante unos segundos, sostuvo la tarta sin tener claro qué hacer con ella, en una escena que fue captada por numerosos móviles. En las imágenes difundidas en redes sociales, se la ve dudando entre entregársela a alguien de su equipo, buscar un lugar donde apoyarla o continuar con el espectáculo sin más interrupciones.

El momento adquirió un tono casi cómico por la naturalidad de la situación. Gaga llegó a acercarse al piano, como si valorase dejar allí el pastel, antes de desistir. Finalmente, optó por colocar la tarta en el suelo del escenario y retomar la actuación, no sin antes mostrar su agradecimiento al fan que había tenido la iniciativa.

La anécdota se suma a una serie de homenajes que han acompañado a la artista en torno a esta fecha. A lo largo de su carrera, Lady Gaga se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, con una trayectoria marcada tanto por su evolución musical como por su presencia escénica.

En los días previos a su cumpleaños, la cantante había compartido reflexiones públicas sobre esta nueva etapa vital, animando a sus seguidores a mantenerse fieles a sí mismos. Ese vínculo con el público volvió a hacerse evidente en Boston, donde la interacción espontánea derivó en uno de los momentos más comentados de su gira reciente.

Lejos de alterar el desarrollo del concierto, la escena quedó integrada como un episodio más dentro de la actuación, capturando una reacción genuina en un contexto habitualmente medido al detalle. Y, sobre todo, sirvió para celebrar el 40 cumpleaños de una de las grandes artistas del siglo XXI.