Taylor Swift arrasa en los iHeartRadio Music Awards y pasea su amor por Travis Kelce

La noche del 26 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles tuvo una protagonista indiscutible: Taylor Swift. La superestrella se llevó siete galardones en los iHeartRadio Music Awards, incluidos Artista del Año y Mejor Álbum Pop por The Life of a Showgirl, confirmando su dominio absoluto en la industria.

Pero más allá de los premios, Swift dejó uno de los momentos más comentados de la gala con un discurso que apuntó directamente al impacto de internet en los artistas. "Creo firmemente que todo lo que alimentas tu mente, lo interiorizas, y todo lo que publicas en internet, intenta destruirlo", lanzó al recoger uno de sus trofeos, animando a los músicos a crear sin la presión constante de la exposición online. La artista recordó cómo pasó años perfeccionando su sonido en privado: "Miles de horas componiendo, equivocándome y aprendiendo lejos de cualquier mirada".

El fenómeno "Showgirl" no solo le dio los grandes premios de la noche: también se llevó Canción del Año y Mejor Vídeo Musical por The Fate of Ophelia, consolidando una era marcada por la energía positiva que, según ella misma explicó, nació durante su masiva gira The Eras Tour. "Este disco salió desde la felicidad, la fuerza, la confianza y la libertad", aseguró, agradeciendo a sus fans por ser el motor creativo detrás del proyecto.

Uno de los momentos más virales llegó cuando la campeona olímpica Alysa Liu le entregó el premio a Artista del Año, desatando un intercambio de elogios sobre el escenario. Y ya en clave más personal, Swift también tuvo palabras para su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, presente en primera fila: "Gracias por toda la buena onda".

Siete premios, un discurso con mensaje y otra era convertida en fenómeno global. Taylor Swift no solo gana: marca el ritmo de la industria.