Plex vs AlphaSniper: ¿se suspende la carrera?

¿Qué hace falta para que dos coches corran? Uno podría suponer que con tener los vehículos y los pilotos, bastaría con cerrar una fecha en la que ambos competidores puedan. Sin embargo, cuando hablamos del mundo de los influencers, la cosa se complica. Eso es lo que están demostrando Plex y AlphaSniper que, tras varias semanas de expectación, siguen sin cerrar cuándo van a correr el uno contra el otro. Todo empezó con Plex lanzando su reto tras comprarse un nuevo coche y AlphaSniper elevando la apuesta para crear más contenido en el canal de ambos. Las expectativas eran máximas desde entonces.

El primer adelanto del cara a cara demorado ya dejaba entrever la actitud de ambos. Alpha desafiante, con un tono de voz casi más propio de película. Plex tranquilo, a su rollo, mucho más normal. El segundo adelanto, con un guion casi idéntico, señalaba ya las claves del conflicto que iban a tener: ¿qué cuenta como ganar en este caso? Mientras que para Plex ganar es ganar, para Alpha se ve que ganar no es ganar si no se cumplen ciertas condiciones. Dado que el coche de Plex es mejor, considera que debe sacarle al menos dos segundos y medio para reclamar la victoria.

¿Tan relevante es este aspecto técnico? Pues parece que lo suficiente como para que la carrera siga sin fecha definida. Tras las bromas respecto a las 8 fechas que se habían propuesto hasta el momento, el vídeo de AlphaSniper acababa con un apretón de manos seguido de varios mensajes de texto blanco sobre fondo negro, como esos de "película basada en hechos reales" que te cuentan la vida posterior de sus protagonistas. "Si se respeta el acuerdo, la carrera se hará. Si no, se cancelará o pospondrá". Ese es el contundente mensaje final que deja en el aire la celebración de esta carrera. O quizá es simplemente otro punto narrativo para añadir tensión al experimento. ¿Tendremos ganador algún día?