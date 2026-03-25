Plex revela que no es capaz de ver su combate en La Velada del Año 4: "Lo veo y me pongo nervioso"

Plex participó en La Velada del Año 4, el evento de boxeo impulsado por Ibai Llanos que reúne a creadores de contenido en un formato competitivo y de gran repercusión en internet. En aquella edición, el youtuber se enfrentó a El Mariana en un combate que marcó su primera incursión en este deporte.

Tiempo después, el propio Plex ha revisado esa experiencia desde una perspectiva más personal durante su participación en El Podcast Pirata de la Velada, presentado por Luzu. En esa conversación, el creador explicó que su recuerdo del combate está condicionado por una sensación de insatisfacción con su propio rendimiento.

"Como no acabé contento, fue algo a lo que no le quise dar más vueltas", señaló. Según relata, esa incomodidad ha influido en la forma en la que ha gestionado el recuerdo del combate, hasta el punto de evitar revisarlo en profundidad. "De hecho, no he visto el combate muchas veces porque lo veo y me pongo nervioso y pienso en todas las cosas que no hice", añadió.

El impacto emocional de aquella experiencia fue más allá del momento concreto del enfrentamiento. Plex reconoce que, al terminar el evento, llegó a plantearse abandonar por completo el boxeo. "De hecho, cuando salí de allí me dije que no iba a tocar un guante de boxeo más en mi vida", explicó durante la entrevista.

Esa reacción inicial ha evolucionado con el tiempo hacia una relación más compleja con la disciplina. "Tengo una especie de amor-odio con el boxeo", resume, en referencia a la mezcla de exigencia, presión y motivación que ha experimentado desde entonces.

Ahora, el creador se prepara para una nueva oportunidad en La Velada del Año 6, donde se enfrentará a Fernanfloo. Su regreso al ring supone un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por aquella primera experiencia, con el objetivo de abordar el combate desde una perspectiva diferente a la de su debut.