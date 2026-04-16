Metrika y Carmen Lomana desfilan juntas para Dominnico: el encuentro que todos esperaban

Pocas figuras de la música han generado tanto impacto en el panorama español durante los últimos años como lo ha hecho Metrika. 2025 fue, sin duda, el mejor año de su trayectoria hasta la fecha, después del enorme éxito de la canción Toto de Loca, y que extendió con el tema Plásticas, también uno de los más virales del año. Esa canción arranca con unos de los versos más memorables de la discografía de Metrika: "Me encantan las Plásticas que no pueden ni mover la cara; shout out, Carmen Lomana". La cantante ha declarado en numerosas ocasiones su admiración por esta socialité española, y son muchos los que esperaban ser testigos de su encuentro. Gracias a la firma de moda Dominnico, han podido tenerlo, y de una forma mucho mejor de lo que la mayoría imaginaba.

Las dos han desfilado juntas, de la mano, en la última presentación de la firma durante la pasarela 080 de Barcelona. Dominnico decidió vestirlas a juego con algunos de los modelos de su última colección (en el caso del de Carmen Lomana, con un look más modesto de lo habitual para la marca), y se han convertido rápidamente en un asunto muy comentado y compartido en redes sociales.

En ese mismo desfile pudimos ver también a otras muchas caras conocidas caminando por la pasarela, y a varias invitadas célebres entre la audiencia LGTBIQ+ que vistieron de Dominnico. Una estrategia, sin duda, muy pensada para conectar a la marca con el público que más se identifica con ella, que es el queer. Estéticamente, la propuesta para este otoño de la marca no diverge en exceso de lo que ya ha venido lanzando en los últimos años, pero sí que sirve para afianzar a una de las pocas empresas de moda independientes que está logrando establecerse con éxito en nuestro país.