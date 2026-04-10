Invitaciones enviadas: Se filtra la fecha y el lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Lo que hasta ahora eran simples teorías de los fans parece haber tomado forma definitiva. Según ha informado el portal Page Six, el entorno de la pareja habría dejado escapar que el esperado "sí, quiero" tendría lugar el próximo 3 de julio en la ciudad de Nueva York.

Esta filtración sugiere que la logística del evento ya está en marcha, aunque todo se mantiene bajo un estricto halo de misterio. El envío de las invitaciones habría sido el paso definitivo que ha permitido conocer los supuestos planes de la pareja más mediática del momento.

La relación entre la superestrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs comenzó a finales de 2023, fusionando dos universos masivos: la música y la NFL. Tras convertirse en inseparables, ambos anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto de 2025, desatando una locura colectiva en redes sociales que no ha cesado desde entonces.

A pesar de la fuerza de estos rumores, la cautela sigue siendo la norma. Representantes de la cantante han sido consultados para verificar la veracidad de estos detalles, pero hasta el momento no ha habido un comunicado oficial que ratifique la fecha neoyorquina ni el lugar exacto de la ceremonia.

De confirmarse esta información, Taylor y Travis estarían preparando una celebración que coincidiría con el fin de semana del Día de la Independencia en Estados Unidos. Sin embargo, por ahora, todo queda en manos de fuentes cercanas que dibujan el escenario de una boda que es el tema de conversación absoluto en todo el planeta.