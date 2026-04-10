C Tangana y Rocío Aguirre han sido padres: la foto que ha enternecido a los fans del cantante

Hace ya largo tiempo que el cantante C Tangana dejó de tener grandes momentos de visibilidad, pero su impacto cultural ha sido tan grande que numerosos fans han seguido con el ojo puesto sobre sus pasos, tanto en el aspecto profesional como en el personal. Uno de los principales motivos de alegría para el artista ha sido el embarazo de su pareja, Rocío Aguirre, que llevaba ya varios meses compartiendo imágenes en las que se podía comprobar sin duda que estaba esperando un bebé. Hace unas horas pudimos ver, por fin, la confirmación de la llegada de la criatura, con unas fotos en las que se ve, por un lado, a la pareja momentos después del parto y, por otro, al bebé ya en la casa familiar.

Como no podía ser de otra manera, los fans del cantante han celebrado la noticia en redes, y el asunto ha escalado rápidamente para convertirse en un tema de conversación viral. La ternura mostrada en la imagen de la pareja ha sido lo que más ha emocionado a los seguidores de C Tangana, ya que son pocas las ocasiones en las que se ha podido ver a estas dos personas en una demostración de cariño de este nivel.

Teniendo en cuenta el éxito de sus proyectos profesionales más allá de la música y el momento tan especial que estará viviendo con la llegada de su primer bebé, no cabe duda de que C Tangana tiene muchos motivos para celebrar en esta etapa de su vida. Aunque, por supuesto, sus fans más clásicos siguen esperando novedades interesantes sobre sus próximos pasos en su carrera; ¡pero parece que, por ahora, les tocará esperar!