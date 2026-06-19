Preventa de GTA 6: inicia el 25 de junio, y los fans critican la falta de información

Si hay un videojuego que todos los aficionados al gaming están esperando con ganas (ya sea para jugarlo o para criticarlo), es GTA 6. Hace ya más de un año que arrancaron las promociones para el juego, y cada pocos meses Rockstar ha traído pequeños spoilers que han mantenido muy alto el interés por su lanzamiento. Pero, por supuesto, todo ese hype ha venido siempre acompañado de críticas y peticiones de los fans para mejorar o cambiar ciertos detalles del juego, y eso es lo que ha ocurrido de nuevo con el último de los anuncios sobre la franquicia.

En este vídeo, hemos visto por fin cómo será la portada del videojuego: no difiere demasiado del estilo característico de GTA, aunque sí que es observable un cambio en la sensibilidad con respecto a temas como la sexualización de las mujeres, los estereotipos raciales o las drogas. Aunque esta nueva portada mantiene todos los elementos que han estado siempre presentes en GTA, lo hace de una forma menos explícita y más acorde con las exigencias del mercado actual; y eso, por supuesto, no ha gustado mucho a los fans más clásicos.

Por otro lado, se ha confirmado que el 25 de junio se iniciará el proceso de preventa de GTA 6, pero sin revelar el precio al que se lanzará. El coste del videojuego ha sido uno de los aspectos más controvertidos de su lanzamiento, ya que son muchos los que anticipan que será, con mucha diferencia, el más caro de su historia. Los precios de los videojuegos han subido de forma muy notable en los últimos años, y una producción tan deseada como GTA 6 puede permitirse el riesgo de subir su coste para el usuario, ya que tienen aseguradas millones y millones de ventas sin importar el precio que se le asigne. ¡Así que habrá que esperar un poco para comprobar si todas estas sospechas estaban en lo cierto!