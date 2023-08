La revolución de Amaral conquista el Sonorama

Recién llegado a casa tras cuatro días en Aranda de Duero, en los que he vivido mi primer Sonorama, era el momento de escribir una crónica sobre mi experiencia en el festival y descubrir si este había cumplido las altas expectativas.

Pero el artículo hablando de lo mítico que es el festival, de la comunión entre Aranda y los asistentes, de la comida, del vino y de mis impresiones de los distintos grupos tendrá que esperar porqué el monumental concierto de Amaral ha arrasado con todo generando un gran terremoto.

Todas las noticias van hablar del poderoso momento en que Eva Amaral ha terminado el concierto con los pechos al aire reivindicando la dignidad de las mujeres, las redes arden compartiendo los vídeos y las imágenes de lo sucedido mientras desde casa los cuñados, machistas y retrogrados se indignan en Twitter.

Pero la realidad es que, más allá de ese icónico momentazo, Amaral han dado un conciertazo que en mi opinión los consagra como uno de los grandes grupos de la historia de nuestra música.

Este dúo zaragozano de pop- rock ha celebrado su 30 aniversario actuando por primera vez en el Sonorama, el festival de indie español número uno. Un concierto redondo en el que han tocado sus 25 canciones más conocidas, más una nueva de cierre, conquistando a las más de 30.000 personas que no paraban de corear un éxito tras otro.

Sabía que eran uno de los grupos que más discos han vendido en nuestro país, sabía que Eva tenía una grandísima voz, sabía que me gustaban Amaral e incluso era la segunda vez que los veía en concierto pero no me acordaba de la gran cantidad de canciones suyas que conocía y que son absolutos temazos.

'Toda la noche en la calle', 'Estrella de mar', 'Moriría por vos', 'Te necesito', 'Días de verano' o 'Cómo hablar' sonaron en la primera mitad del concierto que sólo estuvo manchado por unos pequeños problemas técnicos que hicieron que fallaran las pantallas de vídeo durante varias canciones.

La gran banda que les rodea, el buen hacer de Juan Aguirre a la guitarra pero sobretodo la fuerte presencia de Eva en el escenario, su magnetismo y su poderosa voz fueron lo que conquisto a todos los asistentes. Uno de esos conciertos en los que sientes que la temperatura general y la intensidad van creciendo con cada canción.

Eva Amaral en el Sonorama Ribera 2023 | EFE/Paco Santamaría

Acabamos más de uno con una lágrima resbalando por nuestra cara cuando interpretaron en acústico 'Salir corriendo', todo un himno feminista que Eva compuso para una amiga que estuvo atrapada en una relación tóxica en la que sufrió malos tratos.

Después llegaron otra ración de hits sin respiro empezando con 'El universo sobre mi' y siguiendo con 'Cuando suba la marea', 'Hacia lo salvaje', 'Resurrección', 'Kamikaze' y 'Sin ti no soy nada'. La gente no paraba de cantar, abrazarse, saltar y gritar sin saber que la traca final sería tan poderosa.

Primero Marta, Sebas, Guille y los demás y después la revolución de Eva Amaral aprovechando un escenario y un concierto tan importante para reivindicar a las mujeres, su dignidad y la de sus cuerpos.

Eva dedicó 'Revolución' a Rocío Saiz, Rigoberta Bandini, Zahara, Miren Tulsa y Bebe acompañado de este poderoso mensaje "Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza / Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso".

Después se quitó la parte de arriba de su vestido dejando sus pechos al aire antes de cantar 'Revolución' delante de un público extasiado que no era consciente del icónico momento que estaba viviendo. La propia Eva dijo que no miraría Twitter y hace bien en ahorrarse el debate en redes sociales lleno de mentes retrogradas y cuñados que la critican son entender que son parte del problema.

Esta es la revolución de Eva Amaral en el Sonorama y estos días todo el mundo va a estar hablando de sus pechos pero nada podrá borrar la fuerza de su mensaje y ninguno de los que estuvimos presentes en el concierto podremos olvidarlo.