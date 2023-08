Cosas que espero de mi primer Sonorama Ribera tras años escuchando lo mítico que es el festival

A lo largo de mi vida he podido ir a numerosos festivales de música, más de 35 en total, la mayoría de ellos en los últimos 13 años. Muchas veces acreditado como periodista musical y otras como un aficionado a la música más he podido ir, entre otros festivales, al FIB, al Mad Cool, al BBK Live, al Viña Rock, al Low Festival, al DCODE, al O Son Do Camiño, al Rio Babel, al Primavera Sound en Oporto o al Festival de Ortigueira.

Festivales repartidos por toda la península ibérica, de todos los tamaños y todos los estilos aunque principalmente centrados en la música rock y alternativa. Mi amor por los festivales me hace repetir en los que me pillan cerca, tienen un gran cartel o he disfrutado pero también me hace querer probar experiencias nuevas.

Es ahí donde entra el Sonorama Ribera de Aranda del Duero, uno de los festivales más míticos y de más culto del panorama nacional. Considerado por muchos como la meca del indie español este año sera la vez que por fin pueda ir a Aranda de Duero a disfrutar del Sonorama y estas son algunas de las cosas que espero de este festival.

Un festival con personalidad

La personalidad de un festival es aquello que lo distingue de otros festivales y lo hace diferente. Puede ser el recinto como ocurre con el BBK Live, el estilo de música como le pasa al Rio Babel o el lugar en que se celebra como le suceden a festivales como ViñaRock, Resurrecution o Sonorama Ribera. En el caso del Sonorama es una mezcla de cosas como la apuesta por el indie nacional, lo unido que está el festival al lugar en que se celebra y toda la gastronomía que rodea a la experiencia.

La experiencia por encima de todo

Quiero vivir la experiencia del Sonorama Ribera más allá de los conciertos que sean cabeza de cartel en el recinto. Una de las cosas que más quiero de mi primer Sonorama es poder vivir la comunión que se produce entre el festival y Aranda de Duero con los conciertos de día en la Plaza de Trigo, la Plaza de la Sal, el Charco Diario de Burgos, Le Club y Red Bull.

Este es un festival diferente que no se disfruta sólo por la tarde y la noche dentro de un recinto sino que se puede vivir también a lo largo del día en los distintos escenarios que están repartidos por la ciudad y la zona de acampada.

La gastronomía y el vino

Esto ya es algo enteramente personal pero me encanta ir a un festival y tener más opciones para beber que simplemente cerveza o copas. Al igual que sucede en el Primavera Sound de Oporto, y como debería ocurrir en más festivales en España, en el Sonorama Ribera que está patrocinado por la denominación de origen también puedes encontrar barras con vino.

Otro de los puntos clave cuando vas a un festival fuera de tu ciudad es la gastronomía, yo no entiendo el FIB sin las paellas, el BBK Live sin los pintxos por Bilbao o el Primavera Sound de Oporto sin una francesinha. De la misma manera espero poder disfrutar de la fantástica gastronomía castellana en Aranda de Duero.

La música y los conciertos

A un festival puedes ir con una gran planificación, estudiando los horarios, los solapes y encajando al milímetro las distintas actuaciones que quieres ver o puedes ir de forma más relajada, dejándote llevar por el momento, viendo cosas sorprendentes.

Mi intención de cara al Sonorama Ribera es más la segunda por diferentes motivos, el cartel esta lleno de grupos que ya he visto en directo o que, al ser españoles, va a ser muy fácil que pueda ver en cualquier momento en Madrid.

Más allá del concierto 30 aniversario de Amaral, que tengo señalado en rojo, por lo demás voy dejarme llevar por lo que quiera ver la gente con la que voy o por lo que nos apetezca en cada momento. Obviamente no me importaría ver los conciertos de Wilco, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Lori Meyers o La Pegatina entre otros pero son todos artistas que ya he visto en directo y que esta vez no molestaría mucho perderme.

¿Será el Sonorama Ribera tan mítico como dicen?

Tras años escuchando lo mítico que es el Sonorama Ribera, lo especial que es este festival y lo genial que es vivirlo en Aranda de Duero voy con las expectativas muy altas pero también con miedo. Miedo sobretodo a la masificación ya que el año pasado tuvieron más de 140.000 asistentes en total al festival y este año se esperan 120.000. Son cifras muy locas que no se si harán complicado el tomarse algo en un bar, ver un concierto en la Plaza del Trigo o moverse por el recinto. Pase lo que pasé podrás leer aquí mi experencia.