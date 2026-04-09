¿Ariana Grande traerá nuevo álbum? Las fotos de la artista en el estudio disparan los rumores

Hay ciertos artistas que están especialmente vigilados en lo que al lanzamiento de nueva música se refiere, y Ariana Grande es, sin duda, uno de ellos. Sus declaraciones sobre sus intenciones profesionales para los próximos años alarmaron a muchos de sus fans más fieles, ya que no parecía tener la intención de continuar con la ruta de estrella del pop por la que se ha hecho conocida. Es probable que el tour que realizará este próximo verano sea el último en una larga temporada, y hay quienes asumen que no lanzará nueva música en bastante tiempo. Precisamente por eso se ha hecho incluso más viral su última publicación de Instagram, en la que aparece grabando nueva música.

Ariana Grande no es el tipo de arista que publique contenido para hypear sus proyectos y que luego sus fans se decepcionen, así que es por eso que una gran parte de sus seguidores ha interpretado que esta es la confirmación de que está trabajando en algo importante. Muchos opinan que se trata de un nuevo disco, y otros creen que corresponde, más bien, a un proyecto musical diferente en el que tiene pensado participar; sea como sea, lo que está claro es que se vienen curvas para los fans de Ariana Grande.

En los últimos meses han surgido rumores en torno a la posible participación de la artista en un biopic de Audrey Hepburn, y también en varios proyectos audiovisuales más. Si ese fuera el caso, estas imágenes podrían corresponder también a la producción de una banda sonora.

Con Thank you, next la artista demostró que no tiene miedo a lanzar proyectos enormes de forma inesperada, así que habrá que esperar un tiempo para comprobar de forma definitiva qué es toda esa música en la que ha estado trabajando.