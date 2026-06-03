Diego Bri nos confiesa que Lola Lolita era "bastante pelota"

Lola Lolita reunía a sus amigos de toda la vida en el quinto capítulo de Pyjamada, entre ellos Diego Bri. Diego y Lola se conocen de "toda la vida" literalmente, ya que han ido juntos a clase desde los tres años. Compartieron su etapada escolar desde la guardería al instituto, una amistad que aún con la distancia y el paso de los años se mantiente a día de hoy.

Diego recuerda a una Lola "muy buena niña" desde pequeña, aunque no se olvida de sacarle algún trapo sucio con mucho cariño. "Era también especial, se enfadaba rápido", reconoce, antes de soltar el bombazo del episodio: "Era bastante pelota con los profesores, eso tengo que decirlo".

Pero más allá de las anécdotas, Diego subraya algo que no quiere dejar pasar: que Lola sigue siendo exactamente la misma de siempre. "A pesar de la fama, de los focos y todo esto, ella sigue siendo igual que era cuando era pequeña. La verdad es que estoy muy orgulloso de esto", afirma.

Le hemos hecho retroceder en el tiempo y recordar esas anécdotas de instituto y no ha podido evitar recordar con mucho cariño las mañanas en las que Lola pasaba a recogerle por su casa para ir juntos al cole en autobús. "Fíjate las veces que hemos llegado tarde, muchísimas", confiesa entre risas.

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