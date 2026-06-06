Dani Mateo desata carcajadas en Pyjamada con sus declaraciones sobre la fidelidad: “sexo sin compromiso es deporte”

En el sexto capítulo de Pyjamada Lola Lolita recibía a sus amigos de Madrid, gente con la que ahora comparte su vida pero que ha conocido gracias al trabajo. Uno de esos invitados es Dani Mateo, el presentador ha hecho gala de su característica sinceridad sin olvidarse de la ironía.

El debate estaba servido cuando el tema de conversación principal era la fidelidad. Rápidamente se formaron dos bandos los que no veían con malos ojos poder caer de vez en cuando en la tentación y las que consideran que es una gravísima falta de respeto.

Dani Mateo defendía que él que lleva con su chica “diez años” no la dejaría si una noche “se enrrolla con uno o con diez”. Tiene claro que no la dejaría porque “perdería mucho”. “Yo le doy pasaporte certificado” contestaba María otra de las invitadas.

La conversación subía de tono y Dani sentenciaba su opinión diciendo que para él “sexo sin compromiso es deporte”.

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