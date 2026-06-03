La mejor amiga de Lola Lolita: "Puede estar un mes sin hablar contigo, pero la llamas y está en todo momento para lo que necesites"

El quinto programa de Pyjamada ha sido como abrir un baúl de los recuerdos de Lola Lolita. Nuestra anfitriona reunía a las personas que mejor la conocen para regalarnos un programa maravilloso.

Carla Lao ha sido una de las invitadas en este último episodio, su amiga más cercana con quien mantiene relación desde el primer día de instituto. Y es que aunque como Lola confesó en el programa estuvieron “un año sin hablarse” la amistad ha sobrevivido y siguen estando juntas en todo momento.

"El grupo se fue disolviendo y nosotras siempre hemos estado juntas" , recuerda Carla, que define su amistad con Lola como una de esas que no necesita mantenimiento constante para seguir siendo sólida. "Ella puede estar un mes sin hablar contigo porque no se ha hablado, pero la llamas y está en todo momento para lo que necesites", explica. Una dinámica que, según confiesa, también define su propia forma de relacionarse. "Somos así como más distantes, no estamos siempre pegadas, pero ahí estamos."

De la Lola del instituto, Carla guarda el recuerdo de una chica normal que se ayudaba con los deberes como cualquier otra. "Era muy buena estudiante, aunque se lo dejaba todo para el último momento", revela con complicidad. Una definición que resume bien a la creadora según su mejor amiga: "Presente en todo momento, pero a su bola."

Disfruta del programa completo en Flooxer y atresplayer.