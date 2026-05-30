Naiara se sincera en el quinto programa de Pyjamada

El quinto programa de Pyjamada reunía a Lola Lolita con sus amigos de toda la vida de Elche y con Naiara, la cantante y la creadora de contenido tienen una gran amistad que surgió de una manera muy peculiar.

Aunque Naiara y los amigos de Elche de Lola no se habían visto nunca, rápidamente congeniaron y pudimos comprobar a través de la pantalla el buen ambiente que tenían.

Tan buen ambiente que Naiara se sintió “como en casa” y mostró su lado más personal. Confesando que en el último colegio en el que estuvo fue víctima de bullying, hasta tal punto que dejó de ir. Fue a raíz de dejar la enseñanza cuando empezó con la música de manera profesional, trabajando en una orquesta.

Descubre todo lo que ha contado la cantante viendo el programa completo que ya está disponible en Flooxer.