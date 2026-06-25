Dani Martín responde a la polémica de la niña a la que llamó maleducada y defiende el tono con el que habló

La polémica tuvo su origen el pasado fin de semana durante una parada de la gira 25 Put* Años* en Córdoba. En un momento del concierto, Dani Martín se fijó en una niña que sostenía un cartel y que quería subir al escenario. La respuesta del artista, captada por varios asistentes y difundida posteriormente en redes sociales, generó una intensa conversación en internet.

En los vídeos que se hicieron virales podía escucharse al cantante decir a la menor que estaba "muy mal educada" porque pretendía subir al escenario cuando ella quisiera. Las imágenes circularon rápidamente y provocaron reacciones de todo tipo, desde quienes consideraban que las palabras habían sido desafortunadas hasta quienes defendían que se trataba de una broma dentro del contexto del espectáculo.

Ante la repercusión alcanzada por el episodio, el exlíder de El Canto del Loco decidió publicar varios vídeos en Instagram para ofrecer su versión de los hechos. Según explicó, la conversación con la niña se produjo en un tono desenfadado y humorístico que fue entendido como tal por el público presente. Martín aseguró que la situación resultó "tierna y cómica" y que, lejos de existir una intención de reprender a la menor, se trató de un intercambio habitual dentro de la dinámica de sus conciertos.

El cantante también expresó su sorpresa por la dimensión que había adquirido el asunto. En sus declaraciones lamentó que algunos fragmentos del momento se hubieran compartido de forma aislada y sin mostrar el desarrollo completo de la escena. Recordó además que pidió un aplauso para la niña y que finalmente el ambiente fue de complicidad entre el público y la menor.

Durante su mensaje, Dani Martín fue especialmente crítico con la reacción generada en redes sociales. Aunque reiteró que jamás faltaría al respeto a una niña, terminó dirigiéndose a quienes se sintieron molestos por sus palabras con una disculpa irónica y una reflexión sobre el clima de debate actual. "Parece que tenemos la piel muy fina últimamente", afirmó, cerrando así una controversia que durante varios días ha acompañado a una de las giras más exitosas de su carrera reciente.