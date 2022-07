Marta Díaz, criticada por ir a Tomorrowland y decir que no le gusta la música que suena allí: "0 reggaeton, no os imagináis cómo me motivé"

La mayoría de influencers ya han aprendido, con los años y la experiencia, que a veces es mejor no expresar opiniones negativas de cosas que no te importan, ya que solo puede generar un 'backlash' indeseado. Pero hay una instagramer que ha decidido ignorar estos consejos y expresar todo lo que le apetece: Marta Díaz. Si hace no mucho le caía una bien grande en Twitter por pretender ser 'relatable' en un viaje en primera clase a Abu Dhabi, ahora muchos usuarios de esta red social se han ensañado con ella por criticar la música del festival Tomorrowland.

Esta creadora de contenido es conocida por su afición por la música reggaetonera que, a pesar de ser un gran género musical con muy buenos artistas, no es para nada lo que alguien esperaría escuchar en un festival tan orientado a la música electrónica como Tomorrowland. Pero parece que Marta Díaz no se había enterado todavía de esta realidad tan conocida por todos, y esperó pacientemente a que llegase algo de ritmo latino a los conciertos a los que acudió, sin mucho éxito: "Todo el festival es techno, house… 'Chunda chunda' de toda la vida, vamos… 0 reggaeton. Menos Steve Aoki, que puso 'Pepas', no os imagináis cómo me motivé", expresaba la influencer en uno de sus Stories de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, los aficionados a este festival y a la música electrónica en general se han sentido enormemente ofendidos. Ir a Tomorrowland es una experiencia con la que la mayoría de los oyentes de este género musical solo puede soñar, y es más que comprensible que hayan sentido rabia al ver que Marta Díaz pudo acudir, no ya gratis, sino con remuneración, y sin sentir ningún aprecio por esa música. Aunque probablemente la instagramer no trataba de ofender a nadie con sus palabras, y solo quisiese hacer una broma con respecto a su experiencia, la forma de expresarse no ha sido la más adecuada. ¡Más le valdría contar con un Community Manager para evitar estas oleadas de odio, que son ya casi rutinarias para Marta Díaz!