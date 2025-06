Rubius avisa de que hay cuentas haciéndose por él y pide a sus fans que vayan con cuidado: "Mis familiares están preocupados"

Rubius ha utilizado sus redes sociales para emitir una advertencia clara y directa: hay cuentas falsas que están suplantando su identidad. En una serie de stories en Instagram, el youtuber ha querido poner en aviso tanto a sus seguidores como a su entorno más cercano, después de recibir mensajes de familiares preocupados.

"Vengo a avisaros de que no tengo una cuenta secundaria, ni en Instagram ni en ninguna otra red", declaró el creador de contenido. Según ha explicado, algunos perfiles están circulando con mensajes que aseguran ser su "cuenta secreta", prometiendo sorteos millonarios a cambio de seguirles. "Resulta que están saliendo un montón de cuentas creadas por la peña para farmear likes e interacciones", añadió.

Rubius ha aclarado que estas cuentas están utilizando su imagen y nombre para atraer a seguidores con promesas falsas. "Se hacen pasar por mí y dicen algo como que esta es mi cuenta secreta y que si la siguen sortearé un millón de dólares", explicó. También ha pedido la colaboración de su comunidad para denunciar estos perfiles fraudulentos: "Reportad a esas cuentas, que os están estafando, aunque la mayoría os habéis dado cuenta de que es fake".

El aviso llega en un momento en el que los intentos de suplantación de identidad son cada vez más frecuentes en redes sociales, sobre todo entre figuras públicas con gran número de seguidores. En este caso, el propio Rubius ha querido cortar el problema de raíz antes de que cause más confusión o posibles estafas.

Por el momento, el streamer no ha anunciado medidas legales, pero insiste en que la mejor forma de combatir estas prácticas es no interactuar con las cuentas falsas y reportarlas directamente. "Tened cuidado", ha concluido, en un nuevo recordatorio de que no todo lo que aparece en las redes es lo que parece.