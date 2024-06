PJ Harvey flota en las Noches del Botánico ante un público entregado

Hay artistas míticos con un aura especial de los que esperas conciertos míticos sobre todo si vas sin demasiadas expectativas. Esto es lo que me sucedió con el concierto de PJ Harvey, inmensa cantante y artista británica de los 90 alabada por crítica y público melómano, que presentó su último disco, I inside the old year dying, en las Noches del Botánico.

Nunca había visto a PJ Harvey que llevaba desde 2017 sin pasar por España, y si mi investigación no me falla, desde 2007 sin pasar por Madrid. La cantante que había sacado su último disco de estudio en 2016 había estado parada hasta que el año pasado lanzó el esperadísimo I inside the old year dying que ha acompañado de una gira de presentación que empezó a finales de 2023 y que la va a llevar por conciertos y festivales de todo el mundo.

El mágico escenario rodeado de árboles de las Noches del Botánico era el perfecto para que PJ Harvey desplegara su magia dejara que su aura brillara. Un concierto

PJ Harvey salió con puntualidad inglesas a las 21:35 a un escenario decorado con un gran cuadro lleno de grietas de fondo al que iba cambiándole la iluminación, con muebles que parecían sacados de una iglesia y una mesa camilla con taza de té y una jarra de limonada.

En frente un lleno total de 4.000 personas con ganas de ser hipnotizados y conquistados por esta reina de la música independiente. Acompañada por su banda y su inseparable Joel Parish, la británica inauguró una atmosférica primera parte con tonos folk en la que toco practicamente entero y en orden su último disco desde Prayer At The Gates hasta A Noiseless Noise.

Después abandonó el escenario para que su banda interpretara The Colour Of The Earth solos antes de regresar para la segunda parte del concierto, una docena más de canciones en las que hizo un buen repaso a su carrera.

Se dejó muchas canciones en el baúl, por ejemplo no tocó ninguna de Stories from the City, Stories from the Sea, pero escuchar clásicos como Man Size, Dress o Down By The Water, en la que presentó a la banda, fue un absoluto regalo. Cerró con la poderosa To Bring You My Love ante un público completamente hechizado.

Después Harvey y su banda volvieron para ofrecernos dos bises, C'mon Billy y White Chalk de su álbum del mismo título de 2007, con la que si termino la noche tras una hora y media de reloj que supo a poco por lo bien que lo estábamos pasando.

Uno de esos conciertos redondos en los que todo sale bien y en los que escenario, músicos y sonido acompañan perfectamente a un artista cuya presencia es tan grande como imponente.