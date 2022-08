La locura de los conciertos de Coldplay, las colas de espera y llenar multiples estadios

Te levantas un jueves normal preparado a las 10 para abrir la web, ponerte en la cola virtual de espera e intentar tener suerte para hacerte con una entrada para poder ver a una de tus bandas favoritas, Coldplay.

He estado en otras ocasiones horas al teléfono y en Internet para intentar conseguir entradas para ver a AC/DC, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Guns N’ Roses o U2 entre otros.

Sí, esa es la liga de artistas en la que está jugando Coldplay y en la que amenaza con convertirse en el líder absoluto batiendo varios records de los que hablaremos más adelante.

La banda inglesa anunciaba este jueves que debido a la "espectacular demanda" de entradas para los conciertos de los días 24, 25 y 27 de mayo de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona han decidido que haya un "cuarto y último concierto" en esta ciudad el 28 de mayo.

A través de las redes sociales, el grupo anunció el pasado lunes, 22 de agosto, dos conciertos para los días 24 y 25 de mayo, pero al ver el "increíble interés" que suscitó su gira europea de 2023, este miércoles añadió un tercer concierto en el Estadio Olímpico para el día 27.

A las 10:00 horas de este jueves se han puesto a la venta las entradas y, pronto, los seguidores del grupo liderado por Chris Martin han hecho saber en diferentes redes sociales que había una gran demanda y muchas personas en espera, en algunos momentos, de más de 200.000.

Algo similar ha ocurrido con las entradas en Portugal. Inicialmente la banda iban a dar sólo un concierto en Coimbra el día 17 de mayo pero ante la avalancha de peticiones y el interés de los fans tanto portugueses como españoles han acabado ampliando a tres fechas más el 18, 20 y 21 de mayo.

Una gira monumental que no para de batir récords

La gira Music Of The Spheres ha sido divida, de momento, en dos partes, una primera que arrancó en Costa Rica el 18 de Marzo y que cerrarán en noviembre en Argentina tras haber dado 75 conciertos.

Una segunda parte que incluirá una treintena más de conciertos por Europa y que arrancará en Coimbra el 17 de mayo de 2023 y que cerraran en julio de ese mismo año. Queda por saber si en lo que queda de 2023 darán más conciertos en otras partes del mundo como Asia, África o Australia.

Una gira que podría convertirse en la más grande de todos los tiempos superando a Ed Sheeran, quien con su divide tour logro recaudar más de 770 millones de dolares en 255 conciertos entre 2017 y 2019. Tendremos que esperar a que termine para poder calcular si han conseguido superar al cantautor británico pero lo que si sabemos con seguridad es que ya han batido algunos records.

Giras más recaudadoras de la historia | Wikipedia

Al vender todas las entradas para los 10 conciertos seguidos que darán en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, se convirtieron en la primera banda en dar diez conciertos de una misma gira en una misma ciudad y en la banda que más tickets ha vendido de todos los tiempos superando a Roger Waters.

Esto me lleva a preguntarme cuantos artistas actuales podrían tener la capacidad de llenar tantos estadios como lo está haciendo Coldplay en esta gira y la verdad que no se me viene ninguno a la cabeza.

He visto en el pasado a Ed Sheeran llenar varias veces seguidas Wembley como la ha hecho Coldplay en esta gira y me pregunto si U2 o los Rolling Stones hubieran sido capaces de hacer algo similar en su mejor época.

Puede que estemos ante algo histórico en el mundo de la música y que esta gira acabe destrozando todos los récords, lo único que es cierto es que Coldplay es sin duda la banda más grande que existe en la actualidad.