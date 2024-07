Pagan 10 millones de dólares a Justin Bieber por cantar en una boda

El icónico cantante canadiense Justin Bieber ha vuelto a sorprender al mundo con una actuación exclusiva en la preboda de Anant Ambani, el hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia. Este evento, celebrado el 5 de julio en el Centro de Convenciones Jio World de Mumbai, marca una de las pocas veces que Bieber se sube al escenario desde que cancelara su gira Purpose en 2017.

Bieber, quien últimamente ha estado muy centrado en su vida familiar y está a punto de convertirse en padre junto a su esposa Hailey Bieber, no ha dejado de lado su pasión por la música. En esta ocasión, ha aceptado una asombrosa suma de diez millones de dólares para cantar en una de las celebraciones previas a la boda de Ambani y su prometida Radhika Merchant.

La pareja, que ha organizado una serie de eventos antes de la boda que se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, ya había contratado a otra gran estrella de la música, Rihanna, quien se embolsó cerca de ocho millones de euros por su actuación en una fiesta previa. La elección de Bieber para esta segunda preboda destaca el nivel de lujo y exclusividad que rodea las festividades. Durante su presentación, Bieber interpretó un set casi acústico que incluyó algunos de sus mayores éxitos como Baby, Peaches o What Do You Mean. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de 12 canciones que hicieron vibrar el recinto.

Anant Ambani, de 29 años, es el heredero de Reliance Industries, una de las mayores empresas de la India con intereses en el petróleo, el gas, las telecomunicaciones y el comercio minorista. Su prometida, Radhika Merchant, es hija del magnate de negocios Viren Merchant, consolidando así la unión de dos de las familias más influyentes del país.

El evento ha sido cubierto por numerosos medios internacionales, destacando la extravagancia y opulencia que caracterizan a las familias involucradas. La presencia de Bieber, junto con el impresionante despliegue de lujo, subraya el estatus de la familia Ambani y su capacidad para atraer a las mayores estrellas del entretenimiento mundial. Aunque no se han revelado todos los detalles financieros del acuerdo, la astronómica cantidad pagada a Justin Bieber por su actuación es un claro indicador del nivel de exclusividad y magnitud de esta celebración.