Shooter inaugura 'Over Power Room' tatuándose un iPhone en el pezón

TheShooterCoC es el encargado de inaugurar el formato 'Over Power Room'. Junto a Salva, ByTarifa y Logan, deben superar el reto del pasamanos con el popular juego de disparos en primera persona "Call of Duty: WWII". Quien pierda la partida deberá tatuarse un iPhone en el pezón. ¿Quién no sobrevivirá en esta batalla campal?