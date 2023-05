¿Por qué no me contesta? Qué hacer cuando alguien deja de responderte a los mensajes

La mayoría de las personas que están acostumbradas a relacionarse con otros a través de redes sociales saben lo angustiante que puede resultar que alguien en quien confiabas de repente deje de responder a tus mensajes. El 'ghosting' es uno de los mayores problemas que han traído consigo las redes sociales y las apps de mensajería, y aunque es prácticamente inevitable que seamos víctimas de una de estas situaciones en algún momento de nuestra vida, hay algunas medidas que podemos aplicar para evitar que nos ocurra todo lo posible y que, en caso de que suceda, este 'ghosting' pueda tener el mínimo impacto en nuestras vidas.

La clave de evitar que te hagan 'ghosting' es aprender cuáles son los indicios de que una persona pueda decidir ignorarte en cualquier momento. Entre ellos, están los cambios injustificados en la frecuencia con la que te responde: si los primeros días responde cada pocos minutos u horas, luego pasa a responder mucho menos sin venir a cuento, y después vuelve a mandarte muchos mensajes y a prestarte toda la atención, sabes que estás, como mínimo, ante una persona que no va a ser nada constante en la relación que mantenga contigo.

Los cambios en la forma de expresarse también son una señal habitual de posible futuro 'ghosting': si al principio esa persona te dedicaba palabras bonitas, pero ha pasado a hablar de forma mucho más impersonal, es probable que esté perdiendo el interés por ti. Por último, las personas que ponen muchas excusas para sus faltas de atención son unas de las que más peligro tienen en terreno 'ghosting', sobre todo cuando estas no van acompañadas de una disculpa.

No cabe duda de que todos pasamos por épocas mejores y peores, y que la comunicación por redes o mensajería se puede hacer difícil en temporadas de mucho estrés o de problemas de salud mental. Pero lo más probable es que seas capaz de distinguir cuándo alguien lo está pasando mal de verdad y cuándo está, simplemente, perdiendo el interés. Es importante que seas sincero contigo mismo y no justifiques las acciones de los demás: cree solo aquello que las personas te digan, sin añadir suposiciones creadas por ti.

En el caso de que, aun con estas señales, no detectases el ghosting a tiempo, es importante que recuerdes que, si has actuado con amabilidad, la otra persona es la que sale perdiendo con todo esto. Alguien que es capaz de ignorarte sin dar explicaciones no merece estar contigo, y no debes sentir que hay algo mal en ti para que esa persona haya perdido el interés. La persona que sea adecuada para ti sabrá tratarte con respeto todo el tiempo, y no solo mientras le resultes interesante.