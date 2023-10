Va a la boda de su prima dermatóloga y se encuentra con un regalo de invitados muy especial: la skincare completa

Pese a que el día de la boda los novios buscan celebrar su amor junto a todos sus seres queridos, la pareja protagonista casi siempre intenta tener algún gesto con todos sus invitados para agradecerles que hayan podido acompañarlos en su día especial. Por ello, casi siempre preparan un pequeño regalo para que puedan llevarse con ellos y recordar siempre esta boda. Pero, aunque la mayoría de las veces estos suelen ser regalos bastante sencillos como velas aromáticas con sus iniciales o un surtido de dulces, hay parejas que prefieren optar por preparar un regalo más original.

Y este es precisamente el motivo por el que se ha hecho viral el tuit de un chico que ha compartido el souvenir que ha preparado su prima para todos los invitados. Porque a diferencia de lo que se suele ver, les ha regalado un pack de productos para que puedan hacerse la skincare completa.

Aunque la selección de estos productos suele ser muy delicada porque cada piel es distinta, el hecho de que la novia sea dermatóloga es algo que da mucha confianza a todos los invitados respecto a esta selección. Y, como era de esperar, las redes no han tardado en alabar la idea que ha tenido esta pareja, ya que todos saben lo importante que es cuidarse la piel, pero muchas personas no cuentan con todos los productos necesarios para hacerlo.

Además, por si esto no fuera suficiente, el primo de la novia ha compartido que estos no han sido los únicos regalos que han recibido, sino que también les han dado pastillas para la resaca y antiácidos, para que puedan disfrutar sin preocuparse por cómo se despertarán al día siguiente. Sin duda, esta pareja no ha querido ir por lo tradicional y ha optado por seguir un camino mucho más original, algo con lo que parece que han acertado por completo.