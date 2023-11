Un tuitero cuenta lo que hizo una niña pequeña con él en el tren y enamora a todo el mundo

Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que cuando ocurre algo genuinamente bueno en situaciones donde normalmente todo suele ser negativo nos sorprendemos.

Las noticias que se vuelven virales en lugares como los trenes, los aviones, los autobuses o el metro suelen ser en la mayor parte por algo desagradable y poco esperanzador pero no siempre es así.

En este caso lo que ha sucedido entre este tuitero y una niña pequeña cuando viajaban en un tren no puede ser más adorable.

"Estaba en el tren, se me acerca una niña pequeña y me da esto y me dice eres tú", ha escrito @marcsuau junto a la fotografía en cuestión que ha sido reproducida 500.000 veces en menos de dos días.

La pequeña le regaló un dibujo fantástico y adorable de él realizado con boli azul en cuaderno de esos con hojas de rayas.

En el dibujo vemos a un joven estilizado, de pelo rizado, apoyado sobre una de las barras del vagón de tren mientras escucha música con unos cascos y la va tarareando.

Alguien le dijo que el dibujo era un truño y Marc explico que "amor la niña debía tener 8-11 años".

La verdad es que, quitando algún comentario puntual desafortunado como este, el tuit está enamorando a todo el mundo. "A mí me hacen eso y me muero de ilusión", "Me llegan a regalar eso y me lo guardo hasta el día de mi muerte", "Hasta lo ha firmado, qué ternura por dios" y "Me pasa eso y sería el día más feliz de mi vida”, han sido algunas de las reacciones de los tuiteros.