Vuelve a bajarse Pokemon Go y arrasa al compartir lo que se ha contrado en Chueca

Seguramente te habías olvidado para siempre del Pokemon Go, el juego de realidad aumentada estrenado en 2016 y que enganchó a medio mundo durante una buena temporada.

Pues bien, aunque el juego no esté viviendo su momento más álgido, sigue viento en popa y recientemente el 5 de julio celebraba su sexto aniversario.

A lo mejor no tiene nada que ver o a lo mejor es por eso por lo que recientemente la creadora de contenido, compositora y tuitera gallegas Nus Cuevas decidió volver a instalarse la aplicación del Pokemon Go.

En un tuit que ha alcanzado más de 7.000 ‘me gusta’ ha compartido lo que se ha encontrado en el juego mientras pasaba por Chueca.

"Me descojono. Me he vuelto a bajar el Pokemon, lo he abierto pasando por Chueca y está lleno de mariquitas JAJA", ha escrito justo el día que arranca el Orgullo 2022 en Madrid con el pregón que dará Chanel el miércoles 6 de julio desde la Plaza Pedro Zerolo.

El Pokemon en cuestión es Ledyba Pokémon de tipo bicho/volador introducido en la segunda generación. Su nombre parece ser una abreviación de ladybird o ladybug (mariquita en inglés). Ledyba está basado en una mariquita y es amistoso y leal, siempre que se le trate con cariño.

Aunque pueda parecer que se trata de algo relacionado con en el Orgullo es en realidad una casualidad. ·Es por la hora destacada de 6 p.m. a 7 p.m. todos lo martes tenemos a un pokemon destacado, tiene una tasa de aparición muy aumentada”, explica @romo_emiliano.

A pesar de celebrarse en todo el mundo el 28 de junio este año en Madrid el Orgullo se ha decidido celebrarlo a partir del 6 de julio, una semana después de la cumbre de la Alianza Atlantica.

Además de la tradicional manifestación y desfile de Carrozas, que saldrá de la glorieta de Carlos V y finalizará en la plaza de Colón el sábado 9 de julio, Chanel será la encargada de hacer el pregón desde la Plaza Pedro Zerolo el miércoles 6 de julio y habrá más de 50 conciertos en cinco escenarios por el centro de Madrid durante toda la semana.

