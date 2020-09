Horóscopo semanal: así pinta el amor para cada signo

- Aries: la sinceridad siempre es lo primero, pero controla un poco a la hora de decir lo que piensas porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de tomarse las cosas como tú. En resumen: controla, y no te llevarás una decepción con esa persona que te gusta.

- Tauro: si no fueras cabezota no serías de este signo, así que verifica bien la fecha de nacimiento si no sientes esa tozudez. ¿Qué pasa? Que te empeñas en querer sacar adelante relaciones que no llevan a ningún sitio. Quítate el miedo a cortar.

- Géminis: más de una vez te ha tocado despedirte, y mucho nos tememos que esta semana habrá algún cambio importante que requerirá decir un adiós, aunque sea temporal. Son cosas de las que duelen, pero también de las que se pasan.

- Cáncer: puede que digas "qué aburrimiento", no me pasa nada, pero créeme si te digo que unos cuantos que están pasando por torbellinos se cambiaban contigo ahora mismo. Disfruta de la tranquilidad y sigue leyendo para ver cómo andan otros...

- Leo: te ilusionaste mucho, querías hacer las cosas bien, y al final te ha salido rana por descubrir cosas de esa persona que creías podía ocupar un pedacito de ti. Haz caso al horóscopo y pasa de la gente que no aporta. Y ya ni hablar de la que resta.

- Virgo: estamos en la época favorita de muchos de los de este signo, porque han cumplido o van a cumplir años. Normalmente era un buen momento para conocer a gente, y aunque hay medidas de seguridad y mucho miedo en el ambiente, quizá te lleves una sorpresa. Más que quizá, de hecho.

- Libra: las heridas de guerra que llevas en eso del amor te han hecho ver el mundo de manera muy escéptica, pero no desesperes y confía en aquellos que tienes cerca y te quieren. Los que te hicieron daño ya están marcados y no volverán, no te preocupes por ellos.

- Escorpio: estás en racha después de un verano pocho, y podrás ver en los Piscis unos buenos aliados para buscar apoyo sentimental o incluso iniciar algo por vuestra cuenta. El Equilibrio, así con mayúsculas, te debe una, y te la puedes cobrar ya.

- Sagitario: otra vez malas noticias para ti. Achácalo al mundo en el que vivimos ahora mismo, al ambiente que se respira (con mascarilla) o a lo que quieras, pero para encontrar a alguien que te acompañe lo mejor es que mires adelante con más optimismo del que acostumbras.

- Capricornio: otro de los signos que ni fu ni fa. Lo sentimos, oye, pero es que el verano se acaba y la gente anda con bajón. Mejor prepárate porque las próximas semanas si podrían guardar a alguien que, como mínimo, tenga ganas de meterte en su intimidad.

- Acuario: 2020 habrá traído cosas malas a tu entorno, pero tú estás como una rosa. Felicidades por tener donde elegir, así da gusto. Ya de paso deja pistas a tus colegas de cómo lo has hecho, seguro que les vienen bien los consejos.

- Piscis: llega un momento en el que hay que saber decir 'basta'. Te has reído mucho (muchísimo), y has conocido a tanta gente que hasta puedes confundir los nombres de tu crush, con consecuencias devastadoras. Céntrate, anda.