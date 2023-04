Un alce entra en un cine de Alaska y se pone a comer palomitas

No contento con comer cortezas, hojas y otras plantas, un alce entró recientemente en un cine de Alaska para darse un atracon de palomitas de maíz.

El invitado inusual fue pillado el 1 de abril por la noche husmeando alrededor del mostrado en los Kenai Cinemas de la ciudad de Kenai, Alaska.

Las cámaras de seguridad grabaron al animal metiéndo el hocico en un cubo de palomitas de maíz que estaba colocado en uno de los estantes del mostrador mientras la empleada Jasmynne Palmer miraba.

Después de su merienda, también metió la cabeza en un cubo de basura, sacando una caja de Happy Meal de McDonald's. Al rato acabó saliendo del cine con la caja de comida rápida pegada sobre su hocico.

Ricky Black, el gerente general de Kenai Cinemas, explicó que el personal había abierto una puerta exterior para permitir que entrara un poco de aire fresco, lo que probablemente atrajo al alce al edificio.

"Abrimos la puerta con bastante frecuencia durante esta época del año porque es muy agradable afuera y quieres dejar entrar un poco de ese aire fresco. Nuestras palomitas de maíz lo atrajeron", dijo Black. "Estaba bastante concentrado en eso. Supongo que estaba cansado de comer corteza durante el invierno".

Además añadió que: "Mi empleadoa estaba detrás del mostrador. Ella no estaba en peligro inmediato por el alce. Y dice: 'Deja de reírte. Esto es serio'".

El biólogo de vida silvestre Nick Fowler del Departamento de Pesca y Caza de Alaska dijo a los medios locales que los alces normalmente comen ramitas, hojas y otras plantas.

Y agregó: "No sé si un Happy Meal es bueno para un alce o no. Sin embargo, puedo decir con confianza que no está en su dieta natural".