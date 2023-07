Un conductor se lleva el susto de su vida cuando casi atropella a un elefante de noche

Un elefante salvaje asustó a un conductor que se aproximaba cuando salió a un camino oscuro.

Las imágenes muestran al gigantesco elefante solitario bloqueando el camino cuando se hizo visible a través de los faros en la provincia de Kanchanaburi, Tailandia, el 5 de julio.

Pero la criatura se alejó lentamente y regresó al bosque cuando se volvió brillante. El conductor Panon Manoping se detuvo inmediatamente al ver la figura. Dijo que estaba tan nervioso porque estaba solo cara a cara con el enorme animal.

Él dijo: "Me advirtieron sobre ver elefantes e incluso tigres en esas partes. Pero no tenía muchas opciones ya que tendría que esperar un ferry si no conducía" Sin embargo, el elefante pareció desinteresarse del conductor y lo dejó para reanudar su viaje.

Panon agregó: "El elefante fue amable y gentil al compartir el camino conmigo".

A partir de 2023, se estima que hay entre 3084 y 3500 elefantes salvajes en Tailandia. La población ha ido en aumento en los últimos años, pero sigue siendo una fracción de los 300.000 elefantes salvajes que se calcula que vivían en Tailandia a principios del siglo XX.

Las principales amenazas para los elefantes salvajes en Tailandia son la pérdida y fragmentación del hábitat, la caza furtiva y los conflictos con los humanos.