Un elefante enfadado carga contra un jeep al que se le rompe el motor en un Safari

Un safari dio un giro inesperado para unas turistas cuando su vehículo se averió mientras eran perseguidas por un elefante cabreado.

Danielle Reijnen, de 34 años, estaba disfrutando de un safari al amanecer en el Parque Nacional Mole, Ghana, cuando su grupo se encontró con un elefante que no estaba contento con su presencia.

Ella dijo que nunca había estado más asustada en su vida que cuando el coche se averió justo cuando el elefante comenzó a cargar hacia ellos, agitando las orejas y haciendo ruidos extremadamente fuertes.

Danielle, que es holandesa, añadió: "El elefante se acercaba cada vez más a nosotros, mostrándonos que no estaba contento con que estuviéramos allí y no entendíamos por qué el conductor no se alejaba".

Mientras el grupo del safari avanzaba por el parque, se encontraron con el elefante que bloqueaba el único camino. El conductor dio marcha atrás para dar la vuelta, sin embargo, Danielle dice que el elefante siguió acercándose a ellos.

Mientras entraba en pánico por qué el conductor del safari no estaba alejando al grupo del elefante, Danielle rápidamente se dio cuenta de que el coche se había averiado.

"Entonces me di cuenta de que el coche estaba averiado y nuestro guardabosques rápidamente nos dijo que saliéramos del coche y trató de ahuyentar al elefante haciendo ruidos".

"Nunca antes había estado tan asustada en mi vida, y después de dos años de viajar como mochilera, me he encontrado en algunas situaciones dudosas", explicó.

Luego se les aconsejó que salieran rápidamente del coche mientras el conductor intentaba asustar al elefante en un intento de divertirlo.

Y añadió: "El guardabosques ya se dio cuenta de que algo andaba mal con el coche, así que llamó a un colega para que viniera a recogernos. Tuvimos que esperar 50 minutos hasta que alguien pudo localizarnos. Nos alejamos del coche y, afortunadamente, el elefante estaba más interesado en el coche y en nuestras pertenencias".

"Entonces, mientras nos alejábamos, él se quedó allí. Era un camino largo y recto y teníamos los ojos puestos en el elefante todo el tiempo, pero yo estaba muy asustada porque no creía que hubiera nada que pudiéramos hacer si él decidía atacarnos", añadió.

"Me asusté aún más por falta de conocimiento. ¿Era mejor quedarme en el coche? ¿Alejarme del elefante? ¿Hacer ruidos? ¿Estar en silencio? ¿Correr? ¿Caminar? El guardabosques tenía un rifle, pero no estaba segura de si eso sería útil contra un elefante tan grande", dijo sobre lo ocurrido.

"Aparte de elefantes, en el parque también hay otros animales salvajes. Todavía era temporada de lluvias y por eso había mucho verde a nuestro alrededor", aseguro sobre la posibilidad de que se acercará algún otro animal, cosa que no llegó a suceder: "No pudimos detectar otros animales, así que tuvimos la opción de quedarnos cerca del coche y, por tanto, del elefante, o alejarnos de él sin saber qué más podría estar esperándonos.

"Me sentí muy aliviada cuando llegó el nuevo vehículo para llevarnos a un lugar seguro", sentenció sobre su aventura.