Una gorila comparte un emotivo momento con un cuidador al que conoce desde que nació: le roba el sombrero y le da un abrazo

Como nuestros segundos parientes más cercanos, los gorilas se parecen a los humanos en muchos aspectos y pueden comportarse de manera notablemente humana, a veces incluso ofreciendo un abrazo.

El conmovedor encuentro ocurrió el 11 de noviembre en Howletts Wild Animal Park cerca de Canterbury, Reino Unido, un antiguo parque de 36 hectareas que alberga a más de 390 animales, incluidos osos hormigueros gigantes, leopardos y monos.

En el vídeo, se puede ver a Damien Aspinall, conocido conservacionista de animales de 63 años y presidente de la Fundación Aspinall, agachado frente a la gorila Tambabi de 37 años antes de que ella le robe la gorra de béisbol y la pareja se abrace.

También se puede escuchar a Tambabi gruñendo y gorgoteando. Según un orador de Howletts, estos son "sonidos muy cariñosos" que indican una confianza profunda (y poco común) entre la pareja.

El portavoz dijo: "Tambabi y esta familia de gorilas sólo interactúan de esta manera con Damien y su hija conservacionista Freya Aspinall. Tambabi conoce tanto a Damien como a Freya desde su nacimiento".

Es por esta razón que el parque no ha intentado iniciar un contacto tan cercano con el resto del personal. Añadió: "No es algo que Damien animaría a otras personas a hacer, ya que son animales salvajes y no mascotas.

"Esta relación sólo es posible a través de una vida de confianza mutua, sin entrenamiento ni domesticación. Sin atajos. Sin trucos".