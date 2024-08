Una orca nada directamente hacia un grupo de buceadores en estas intensas imágenes

Las orcas son unos de los animales más aterradores que existen en el océano. Un ejemplo de ese terror lo vivieron recientemente en persona un grupo de buceadores en aguas del mar del norte frente a las costa de Noruega cuando se encontraron con una orca.

El video grabado por @valhallaorcaexpedition capturó a un macho de orca acercándose a unos buceadores en Seglvik, Noruega.

"¿¡Están todos locos!?! ¡¡Estas son las mismas criaturas poderosas que están destruyendo y hundiendo yates porque PUEDEN!! Me encantan las orcas, no me malinterpretes, son uno de mis mamíferos marinos favoritos... pero me metería en el agua con tiburones antes que estos tipos", comento Samw22 en el vídeo de Instagram que ha visto un millón de personas.

"Nuestro Valhalla es tan majestuoso como el gran Salón de Asgard, regido por el dios Odín.

Es nuestro paraíso vikingo llamado Seglvik. ¡Valientes guerreros lucharán contra las condiciones extremas del Ártico para enfrentarse a las pacíficas criaturas de los fiordos bajo la protección de Freyja, hija de Njord, el dios de la navegación!", reza la descripción de esta empresa de expediciones en su pagina web.

¿Atacan las orcas a los humanos?

Se han registrado muy pocos ataques a humanos por parte de individuos en su medio natural, ninguno de los cuales ha resultado mortal.

El primero que se conoce data de principios del siglo XX, cuando una orca trató de ladear un bloque de hielo a la deriva sobre el cual se encontraba un equipo de perros y fotógrafos de la Expedición Terra Nova.

En la década de 1970, un surfista de California (EE. UU.) fue mordido y en 2005 un joven de Alaska que chapoteaba en un sector frecuentado por focas comunes fue golpeado por una orca que aparentemente lo confundió con una de sus presas habituales.

Sin embargo, los ejemplares en cautiverio pueden actuar agresivamente contra sí mismos, contra los compañeros de estanque y contra los humanos; este comportamiento se atribuye al estrés generado por la situación.

A diferencia de las orcas en libertad, los individuos en cautiverio han protagonizado cerca de dos docenas de ataques a humanos, algunos con resultados mortales.