¿Has conocido alguna vez a alguien por Internet? Es posible que si lo has hecho haya sido a través de algún foro o red social y es que estas últimas son una gran oportunidad para conocer gente. Aunque muchos usuarios sigan pensando (y no sin razón) que nos podemos encontrar perfiles falsos que nos engañen, a día de hoy es una vía muy normal para hablar con personas fuera de nuestro círculo.

Para evitar engaños es muy importante tener ciertas precauciones que nunca debemos saltarnos: no quedar a solas con esa persona que no conoces ni enviar fotos comprometidas. Nunca sabes quién puede ocultarse tras una apariencia inocente o simpática.

Fuera de esas precauciones, conocer a gente nueva mola y aporta mil cosas que no tendrás con las "relaciones de a pie". Estas son algunas de ellas:

- Conocerás gente que comparte tus aficiones. Una de las formas de conocer a gente por Internet es gracias a que os encontráis en sitios en los que invertís vuestro tiempo libre, es decir, que es muy probable que compartáis también hobbies. Por ejemplo, un grupo de música. Gracias a eso tendrás una compañía para todas aquellas cosas que (quizás) hasta ahora no tenías.

- No te juzgarán. No te conocen, no saben de dónde vienes y tú a ellos tampoco. Por eso, podrás ser tú mismo sin necesidad de fingir y nadie te juzgará. Si son tus amigos no será porque os ha tocado compartir clase sino porque realmente han decidido serlo gracias a tu personalidad.

Abrazo entre amigos | Getty

- Podrás elegir. No tienes que pasar el día a día con ellos porque sí, así que en ese sentido no te verás obligado a ser su amigo. Podrás elegir de verdad las amistades que te caen bien y con las que quieres pasar tiempo, por lo que -a la vez- serán más reales

- Aprenderás a aceptar. Al igual que nadie te juzgará, tú abrirás más la mente a encontrarte personas que quizás hasta ahora no te habías cruzado: con otra forma de pensar, de vivir… Esto te servirá para ser mucho más tolerante y respetuoso.

- Sabrás cómo cuidar una amistad. Las amistades hechas en Internet pueden ser de tu ciudad (o no) pero si realmente te importa una amistad así, harás lo posible por cuidarla y tener detalles con la otra persona. Esa será una forma de aprender a cuidar a los que te importan.