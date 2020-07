No hay foto que se suba a la red que no haya sufrido, aunque sea, un mínimo retoque. Un filtrito, un cambio de luz, un enfoque… ¡o una liposucción entera! Para todo esto hay apps disponibles que te harán que consigas hacer eso que siempre has soñado a tus fotos sin ser un auténtico profesional del retoque fotográfico. ¡Apunta!

AirBrush:

Esta App es súpercompleta, tiene los típicos retoques que existen en todas, como los parámetros de luz y recortes, pero en el formato gratuito hay funcionalidades por las que otras aplicaciones te hacen pagar. ¿Cuáles? El maquillaje (te propone distintos looks para pintar tu rostro si no te ha dado tiempo a hacerlo antes de sacar el fotón), blanquear los dientes (una sonrisa con un blanco impoluto será cuestión de dos clicks gracias a esta maravilla), y elegir el tono de tu piel (vamos, que si no te ha dado tiempo a ponerte moreno o para cuando estemos en cualquier otra estación, con esta app también puedes lucir bronceado, y súper natural).

Snapseed:

Otro top de app que todos deberíamos tener instalado por defecto en nuestro móvil. Tiene cientos de retoques súper currados, además de los míticos que todas ofrecen, pero… ¿a que alguna vez te ha ocurrido que te has sacado una foto y has movido un pelín la cabeza y no sales exactamente con la cara que tienes? Pues esta app lo corrige. Sí, como lees. Le das y mueve tu cabeza los grados necesarios para que tu pose sea exactamente la que buscas.

Otra de las funcionalidades más geniales que ofrece es la de Quitamanchas. Y no, no se refiere a tu camiseta si te has echado un plato de tomate por encima. Esto va para esas ocasiones en las que el típico señor jod*** se pone justo detrás de ti y te hace un photoboom in your face y, claro, aunque salgas perfect, es un auténtico coñazo. Bien, pues con esta app puedes borrar al señor como por arte de magia. No olvides despedirte de él antes de hacerlo, ¡ja! ;)

LINE Camera:

Esto no es una app, simplemente es un mundo entero lleno de posibilidades que te harán jugar a ser retocador de fotos durante horas. Aquí tienes herramientas para estilizar, adelgazar un pelín ese michelín (que justo te han pillado por el ángulo en el que te han hecho la foto); también podrás añadir volúmenes, tanto en el cuerpo, si quieres más cadera o un culo de Kardashian, o en el pelo, por ejemplo, si lo tienes extra listo y no usas extensiones y te mola que se vea más poblado. ¡Es muy heavy!

Color Pop:

La mejor funcionalidad de esta app es un efecto que habrás visto en cientos de fotos de tus colegas y que, seguramente, te hayas preguntado cómo leches lo han hecho. Sí, es eso de dejar la foto en blanco y negro a excepción de un elemento: bien una gruta, una camiseta, un objeto… ¡Esta app lo hace como por arte de magia!

Instasize:

Con esta maravilla de App se acabó eso de que tu foto no tenga las medidas perfectas para colgarla en Instagram, porque además de poderla recortar en ella con distintas escalas, también podrás añadirle un marco, del grosor que tú elijas y del color que prefieras, para que todo tu muro tenga mucha más concordancia. ¡Mola todo!

Aunque algunas de estas apps tengan versión de pago, las utilidades que te hemos resaltado son gratuitas. ¡Porque tener fotos bonitas no tiene que significar vaciar tu bolsillo!