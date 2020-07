¿Cansad@ de selfies? Así es el anti-selfie, la nueva moda en Instagram

Flooxer Now

Empieza la mejor época del año: tiempo libre, viajes con colegas, alegría y, cómo no, selfies. Qué bonito lucir moreno y sonrisa gigante a la orilla del mar, o en lo alto de una montaña, o en una ciudad nueva… donde sea, pero siempre cuidando los detalles antes de darle al botón de disparo para que la mejor versión de ti mismo salga en tu perfil de Instagram. Cueste lo que cueste, la foto tiene que salir perfecta, y obviamente tienes que estar genial.

Pero no todo el mundo se complica tanto la vida. Si pasas del rollo ‘selfie’ tienes que saber que hay una nueva tendencia: el ‘anti-selfie’. Es un movimiento que ha creado una artista anónima inventándose un personaje en el Instagram, llamado ‘Stefdies’, es ella misma, que en cada foto aparece tendida boca abajo en cualquier sitio, en cualquier momento, ya sea en medio de una plaza llena de gente, sea frente a lugares emblemáticos, o a la orilla de una playa. Da igual el lugar, y parece una broma de alguien con tuercas de menos, pero tiene un sentido.

La artista que da vida a Stefdies invita a que interpretes las imágenes como te dé la gana. Porque, como dice, “son un reflejo directo de la vida en general” y tiene un mensaje concreto: una foto puede repetirse mil veces, pero la vida sólo pasa una vez.

Puedes encontrarte con un Stefdies en cualquier parte del mundo, porque quien quiera puede serlo. Sólo hace falta jugar, olvidarte de lo que piensen los demás, divertirte con la improvisación de una foto tan aparentemente absurda, disparar, y si la foto sale, bien. Si no, también. Está clara la gran distancia que separa al mítico ‘selfie’ de su opuesto, uno tan preparado, el otro tan despreocupado. No tienes por qué tener claro tu opinión al respecto, pero puedes probar. Aunque estar tumbado sobre cualquier superficie pueda parecer absurdo, no es tan simple, pues tiene detrás un trabajo psicológico de mantener la postura, de aprender a quitarse la vergüenza, de reírse de uno mismo.

‘Stefdies’ tiene otro mensaje: ‘todos somos perfectos exactamente como somos, y no debemos cambiar absolutamente nada’. No esperes el momento perfecto ni la ‘toma’ perfecta; solo sé tú y solo eso ya será lo suficientemente bueno, y al final, increíblemente interesante”.