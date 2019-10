En la vida metemos la pata hasta el fondo en mogollón de ocasiones. Algunas sabemos solucionarlas con más o menos soltura y, en otras, lo pasamos realmente mal para arreglarlo. En estas últimas ocasiones, cuando pedir perdón ya no basta y miras a la persona y la ves decepcionada, existen otras soluciones para intentar solucionarlo. Nosotros te proponemos seis vías de actuación:

- Reconocer la responsabilidad cara a cara. Pedir perdón es duro y difícil. Significa tragarse un orgullo personal y reconocer que hemos hecho algo mal (o muy mal) y es complicado. Por eso, muchas veces tendemos a disculparnos por WhatsApp y es nuestro primer error. Debemos tener la empatía para darnos cuenta de que hemos podido hacer daño a la otra persona y, por eso, una de las maneras de pedir perdón de verdad es hacerlo a la cara, mirando a los ojos y mostrando arrepentimiento genuino.

- Toma la decisión de hacer algo para compensar. Muchas veces decir "lo siento" no basta y necesitas recompensar a la persona de alguna manera. Puedes preguntar sobre qué puedes hacer para equilibrar ese error, que te digan cómo arreglarlo. (Ten seguro que te tocará ensuciarte las manos para compensarlo). Pero lo mejor es que lo pienses tú. No se trata de un solo "no volveré a hacerlo" sino dejar los motivos, argumentos o acciones claras para que tengan la certeza de que no volverá a pasar.

- Un regalito. En general, a todas las personas nos gusta sentirnos queridas, nos gusta saber que han pensado en nosotros y que se han puesto en nuestro lugar. Que no es todo improvisado, sino que dedicaron un tiempo para pensar en ti. Por eso a la mayoría de las personas nos gustan los regalos de cumpleaños, los detalles y las sorpresas. Esta es una forma de tener una buena ayuda para pedir perdón. Piensa en un detalle o un regalo que quieras hacer (de corazón) a la persona ofendida. Necesitarás ponerte en su mente y adivinar qué puede gustarle y hacerle ilusión.

- Hazlo como en las pelis de Hollywood. Esto es hacerlo a lo grande: en mitad de un restaurante, cantando en un karaoke o con un flashmob en mitad de un centro comercial. Al igual que en las pedidas de mano, ¿quién puede resistirse a eso? Otro tema ya es que tú tengas el morro para hacerlo delante de tanta gente.

- Sincérate de verdad. En ocasiones no basta con pedir perdón sino que necesitamos hablar desde el fondo de nuestra alma. Esto es, por ejemplo, contar los motivos que nos llevaron a cometer ese error o cómo nos sentimos de verdad. No es nada fácil y si lo haces de verdad es posible que hasta duela. Pero cuando hay verdad se nota y la otra parte puede acabar entendiéndolo más fácilmente.

- La sorpresa. Con esta opción no necesitas hacerlo a lo grande solo buscar el factor sorpresa. Es decir, escribe una carta sincera (recuerda que un solo "lo siento"ya no basta) y métesela en el libro que está leyendo, en la cartera o en algún lugar en el que pueda encontrarlo. En este caso, incluso puedes jugar con varias cartas en varios momentos diferentes.