En una pareja saber expresarse y aprender a comprender al otro es fundamental para que la relación funcione. Y puede que a simple vista parezca algo muy fácil, pero cuando comenzamos con la práctica no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene una forma de ser y seguro que las vuestras son distintas. Cada persona tiene manías y costumbres que pueden chocar con el otro, y una relación es un micromundo en el que dos personas deben aprender a convivir.

Presta atención a los siguientes cinco consejos para mejorar tu relación de pareja. ¡Son la base fundamental del amor exitoso!

1.-Hablar no es discutir

Los dos debéis tener claro que hablar no es sinónimo de discutir y que cuando uno de los dos lo necesite, debéis tener la tranquilidad de pedir una conversación para expresar sentimientos: tanto agradables como desagradables. Y si son de este último tipo, el que los reciba, no debe sentirlos como un ataque, sino como una oportunidad para mejorar y hacer más feliz a la pareja.

Pareja mostrándose complicidad | getty

2.- No te cortes en pedir

Muchas veces nos quejamos de que nuestra pareja no actúa como nosotros queremos en determinadas situaciones pero, hay que pensar una cosa, ¿ese comportamiento que estamos esperando lo hemos pedido? Si la respuesta es no, no podemos quejarnos. Lo que para uno puede ser algo de lo más normal para el otro puede ser que ni siquiera exista en su cabeza. Por eso para evitar disgustos y decepciones, cuando quieras algo de tu pareja, pídelo directamente.

3.- Negocia las cosas

Cuando tengáis puntos de vista opuestos no te obceques y pienses que solo el tuyo es el correcto. Porque si cada uno actúa de esa manera, nunca se llegará a un término medio. Escucha a la otra parte, expón tú también tus ideas y, si en este punto seguís sin aunar opiniones, debéis optar por un punto intermedio y ceder los dos.

Pareja peleada | iStock

4.- Deja claros los límites

Si hay cosas que no estás dispuesto a permitir por nada del mundo, lo mejor es que lo dejes claro desde el principio. Así evitarás sorpresas. Es decir, si jamás perdonarías una infidelidad, déjalo claro. Si te gustan solo las relaciones abiertas, déjalo claro también. Y así con cada cosa que sea de vital importancia para ti. Ojo, no imponga, simplemente deja claro tus límites, para que la otra parte pueda manifestarse y decirte si los acepta o si esos límites se alejan de los suyos.

5.- Y si no llegáis a un acuerdo…

Y si en el punto anterior hay diversidad de opiniones y en general no llegáis a un acuerdo nunca cuando hay dos puntos de vista distintos, lo mejor es que te plantees si esa relación es para ti. Porque estar en pareja debe ser algo que siempre te sume, no algo que te reste y te desgaste energía cada día.