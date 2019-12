Lo cierto es que desde que fue inventado, el refresco de cola ha tenido una gran cantidad de consumidores, pero los ingredientes que lo componen aún siguen siendo un misterio. Por supuesto, esta bebida contiene agua y azúcar, pero podría contener muchos otros ingredientes, como caramelo, cafeína, ácido fosfórico, extracto de frutas y vainilla, entre otros.

En este vídeo podrás observar cómo reacciona un refresco de cola cuando se mezcla en distintos vasos con cantidades diferentes de leche. En los tres casos el líquido mezclado cambia su composición, pero los resultados no son los mismos. Con este sencillo experimento podrás comprobar cómo la leche gana densidad, haciendo que ambas sustancias se separen y se hundan hasta el fondo.

Y, si quieres probar tú mismo en casa, no temas, que no explota. Además, solo necesitarás un poco de refresco, un poco de leche y unos vasos. Por supuesto, también tendrás que armarte de paciencia para esperar las 24 horas que la prueba requiere, si no, no podrás ver los resultados. De esta forma, podrás comprobar los sorprendentes resultados de este experimento.

Recetas para hacer con refresco de cola

Si no te atreves con el experimento pero eres un gran fan de esta bebida gaseosa, puedes probar con estas recetas, que incluyen el famoso refresco como ingrediente. Esta bebida puede añadirse a casi cualquier receta y sirve para realzar el sabor de las comidas. Por ejemplo, puedes hacer un batido echando la mitad del vaso de esta bebida, agregando una bola de helado, un poco más de refresco y pasar la mezcla por la batidora.

Puedes usar esta bebida para marinar la carne antes de prepararla a la parrilla, o también el pollo antes de meterlo al horno. Si eres fan de la salsa barbacoa, puedes probar a mezclarla con un poco de este refresco, y así potenciar su sabor. Ten seguro que en este vídeo no te vamos a enseñar cómo cocinar con esta bebida gaseosa, pero sí podrás descubrir qué le ocurre al mezclarla con leche.

