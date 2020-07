Flooxer Now | Cristina P.

Sin duda no hay nadie que responda negativamente a esta pregunta y, aunque sabemos que todos tus followers y amigos de la red social te llenan de piropos cada vez que publicas, hay unos mandamientos que debes conocer para potenciar más, si quieres, todos tus encantos cada vez que pones a funcionar la cámara de tu móvil. ¿Te animas a practicarlos?

EL PLANO PERFECTO

Si hay una postura que debes automatizar cada vez que vayas a hacerte un selfie, es intentar hacerlo desde abajo. Sí, sí, como lo lees. Bien con tu mano o colocando el móvil cerca del suelo y utilizando el temporizador. Si haces tuya esta técnica conseguirás ganar unos cuantos centímetros por encima de tu estatura como por arte de magia, ¡no hay nada más favorecedor! ¿No lo crees? Mira Aitana cómo lo hace, destaca más por su voz que por su estatura, pero en esta foto parece kilométrica.

TUS AMIGOS LOS FILTROS

Si vas a publicar automáticamente en Instagram no dudes en utilizar los miles de filtros que la app pone a tu servicio, sobre todo a la hora de hacer stories. Los instagramers más top del momento los usan siempre y los famosos, aunque sean cantantes o actores, también tiran de este truco. ¿O acaso piensas que tienen la piel tan perfecta como parece? Pues la respuesta es que es gracias a esto. ¿Un ejemplo que demuestre nuestra teoría? Abraham Mateo con el famoso efecto de niño pequeño: está guapo, gracioso y con la cara libre de imperfecciones. ¡Sabe bien lo que hace!

APUESTA POR EL BLANCO Y NEGRO

Igual eres de esas pocas personas que aún tiene vergüenza de hacer cosas originales en Instagram. Vale, te podemos entender, ¡pero también tienes derecho a tener éxito en la red de manera más sofisticada! ¿Cómo? Pasando tus fotos a blanco y negro. Te lo confesamos, con esta versión monocromática no hay mucho margen de error, ¡te verás cañón sí o sí! ¿Sabes quién es adicta a disminuir toda la gama de colores de sus fotos? Sí, lo has adivinado, Gigi Vives, y si a ella no le va nada mal… ¡a ti tampoco!

BUSCA EL GRADO DE TU SONRISA

Hay a quien le funciona enseñar todos los dientes, a otros una sonrisa ladeada, y al resto, un tímido gesto con los labios que hace que resultes sexy en cada instantánea. Tu medida tendrás que buscarla a base de ensayos pero, eso sí, una vez la encuentres, no la cambies, ¡porque es una regla de oro para salir bien en las fotos! ¿Ves cómo lo hace Cepeda? No podemos negar que sale de 10… ¡y súper natural!

Y EL DE TUS OJOS...

Esto es tan importante como lo anterior, y tiene más que ver con tu personalidad de lo que imaginas. Si el atrevimiento forma parte de ti, no lo dudes, mira a cámara directamente. Eso sí, si tiras más por el palo de la timidez… apuesta por una mirada perdida al infinito o al suelo. Los chicos de Morat, que tanta sensibilidad expresan en sus letras, tienen claro que lo suyo es esta última versión.

Y SI NO TE ACLARAS CON LA MIRADA...

Hasta que tengas controlado el truco anterior, que no cunda el pánico, ¡sobre todo porque estamos en pleno verano! ¿Y eso qué significa? Que las gafas de sol son tu mejor aliado. Podrás cerrar los ojos mientras disparas el flash, estar con ojeras o, simplemente, esconderte en ellas para tener un aspecto más misterioso. ¡En las fotos queda de lujo! Si no, Marta Carriedo no lo haría…

ELIGE BIEN EL FONDO: ¡CUANTO MÁS LLAMATIVO MEJOR!

Si finalmente no sigues la regla número 3, tienes que apuntar esta: si algo de ti destaca por su colorido… ¡toda tu instantánea mejorará como por arte de magia! Maluma lo sabe bien, por eso en cuanto ve un objeto que resalta, inmortaliza el momento, aunque también es un plus que te mole el objeto con el que vas a fotografiarte.

LA POSE DE LOS FAMOSOS

Ojo que viene un secreto, y de los gordos. Si te paras a comparar las fotos de influencers, instagramers, actrices, cantantes… ¿Qué tienen en común? ¡Que siempre que se les ve el hombro lo sacan disimuladamente hacia fuera mientras despegan el brazo de su cuerpo! Esta postura estiliza mogollón, y si no te lo crees, te retamos a que hagas la prueba. ¡Imita a Ana Mena!

HAZLO DELANTE DE UN ESPEJO

Un objeto que puede ser tu fiel aliado para salir bien en una foto para la red social de las instantáneas por excelencia es, simplemente, un espejo. ¿Por qué? Porque verás el resultado con tus ojos antes de plasmarlo en tu móvil, ¡por tanto tienes doble oportunidad de acertar! ¿Qué no sabes cómo ponerte? Pues las posturas son infinitas, mira cómo luce Rosalía…

Y SI AÚN ASÍ NO TE ENCANTA COMO SALES...

Vale, eres de esas personas exigentes y que nunca se ven bien…. Lo primero que tienes que tener claro es que tienes que aceptarte tal y como eres, porque así eres perfecta o perfecto. Pero si quieres subir una instantánea y aún tienes dudas del resultado, no dudes en retocarlas. Todo el mundo lo hace, y ya es algo normalizado en la red. ¿O acaso piensas que la luz en esta foto de Calum es natural?